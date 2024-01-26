沒聽過、沒去過FUFUCatCafe，別說你是資深貓奴！作為台北最早期開設的台北貓咪咖啡廳FUFUCatCafe，從2017年從內湖起家、2021搬遷到西門町後依然人氣不減。不同於一般貓咖會分時段、限制擼貓時間，FUFUCatCafe不僅不限時讓大家擼貓擼到不想走之外，入場還可享有25款飲料無限續杯服務，光是和店內約20隻貓咪待在同一個空間，就療癒到不行。
隱藏在西門町老天祿隔壁棟三樓的「FUFUCatCafe」，是西門町隱藏版貓奴療癒天堂，若不是特意前往，很容易走過就路過。空間分為用餐區和貓咪互動區。店內以品種貓為主，除了有常見的加菲貓、緬因貓、曼赤肯、波斯貓之外，還有比較少見的德文捲毛貓、無毛貓、東奇尼、塞爾凱克捲毛貓等，貓奴到此還能大開眼界，一次和不同貓主子玩耍。
建議大家可以在下午一點、晚上八點放飯前到訪，貪吃的貓貓們都會聚集在門口，等待食物到來。值得一提的是，店內貓咪正餐和零食皆是由老闆娘調配的鮮食，特意到日本學習、考取寵物營養師證照，用新鮮海鮮、肉品製作而成，比如虱目魚冰棒、雞胸肉零食等，只為了讓貓咪可以吃好、喝好、健健康康的。
以「計時」作為收費方式，包含飲料無限暢飲，每個人入場10分鐘50元、20分鐘100元依此類推。若是滿100分鐘以上，就最多只收取500元，就可以坐一整天到打烊。入場人數控制在27-28人，建議可先利用電話、網路或私訊粉絲團和IG預約，以防客滿無法進去擼貓、服侍主子而感到惋惜。
25款無限暢飲的飲料包括奶茶、抹茶歐蕾、薰衣草奶茶、焦糖拿鐵、無糖茶系列、果汁系列、可爾必思、蜂蜜檸檬等選項，喝完一杯就可以再續點任一款飲料，摸貓區設有杯架，飲料杯蓋上還有專屬可愛小插畫，以防大家喝錯杯。另外，也提供單點的主題，其中人氣最高的就是「日韓東南亞泡麵」，超過十款以上的異國泡麵現煮，整個療癒感加倍。
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FUFUCatCafe貓咪咖啡廳 店家資訊
營業時間：12:00～21:00
地址：台北市萬華區武昌街二段53號3樓
電話：02-2388-3722
FUFUCatCafe貓咪咖啡廳 收費辦法
採時間制+暢飲計費 (人頭計費+飲料暢飲)，10分鐘50元、20分鐘100元依此類推。100分鐘以上500元(無時間限制)
FUFUCatCafe貓咪咖啡廳 預約辦法
可電話、網路、或私訊粉絲團和IG預約
FUFUCatCafe貓咪咖啡廳 貓咪餵食時間
每日下午一點、晚間八點，期間不定時發送下午茶給客人餵貓。
FUFUCatCafe貓咪咖啡廳 入場注意事項
1、餐食另計（可點可不點，不抵時間費用）。
2、禁帶外食。
3、禁止未滿12歲(含)兒童入場。
4、禁止自帶食物餵店貓，禁止自帶貓草貓薄荷。
5、入店請依照店內規定，遵守秩序。
6、如有違反規定者，有權請出離場。