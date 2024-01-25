台北飲料控氣壞了！中區50嵐又推出全新飲料周邊小物，限定版「珍珠啵啵大方杯」即將在2/16起以加價購方式開賣，大容量方形瓶裝設計，以白底搭配搭配珍珠圖案設計，讓買不到的台北飲料控瘋狂敲碗，跪求中部飲料控幫忙代購、或直接送給我更好。
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50嵐中區自2/1推出「悠遊付」限定優惠活動，2/1-2/15只要使用悠遊付結帳，就送「好運龍龍來」品牌限定紅包乙組，在2/16-3/15期間使用悠遊付結帳，就能用590加購50嵐X悠遊付聯名版環保杯「珍珠啵啵大方杯」乙組。
本次50嵐中區限定「珍珠啵啵大方杯」以透明方型瓶身設計，搭配白色瓶蓋、三個藍色圈圈圖案代表波霸珍珠元素，神似珍煮丹的圈圈LOGO，也讓飲料控會心一笑。本次活動限定在50嵐中區門市，地區包含桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、金門、澎湖等限定開賣，台北飲料控也瘋狂敲碗。
中區50嵐 珍珠啵啵大方杯
活動期間：2024/02/16-03/15
活動分店：50嵐中區（桃／竹／苗／中／彰／投／雲／嘉／金／澎）
活動方式：2/16-3/15，凡使用悠遊付單筆消費，即可以$590加購「珍珠啵啵大方杯」品牌限定環保杯乙組，限量2,000組。
詳細活動規範及供應情形，依 中區50嵐 官方公告為準。