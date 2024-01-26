比超派更派！Toyz近期在社群上話題不斷，就連旗下手搖杯品牌「拾汣茶屋」也是特別活動連兩週登場，這次特別邀請到來台打球的前NBA球星「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins），到信義區「拾汣茶屋永吉店」擔任一日店長，更免費送100杯奶茶免費喝，NBA粉絲們通通都嗨了。



推薦閱讀：又只有中區開賣！50嵐「珍珠啵啵大方杯」中區限量加價購，限定版「50嵐環保杯」台北飲料控大喊送給我。







前NBA球星DeMarcus Cousins「表弟」近期加盟T1聯盟台啤永豐雲豹隊，來台灣打籃球之餘，也被Toyz的手搖杯「拾汣茶屋」邀請擔任一日店長，在1/26日當天10:00-11:30將現身「拾汣茶屋信義永吉店」，並且贈送100杯「表弟奶茶」免費喝，一人限領取一杯，送完為止，鐵粉準時見偶像、喝奶茶。





拾汣茶屋「DeMarcus Cousins表弟」一日店長活動

活動日期：2024/01/26

活動時間：10:00-11:30

活動分店：拾汣茶屋信義永吉店（台北市信義區永吉路30巷112號）

活動內容：限定飲品「表弟奶茶」當日限量100杯免費贈，一人限一杯，贈完為止。



詳細活動規範及供應情形，依 拾汣茶屋 官方公告為準。