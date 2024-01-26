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表弟更派！拾汣茶屋一日店長「DeMarcus Cousins表弟」在信義區，1/26限定「表弟奶茶免費喝」NBA鐵粉超嗨。

2024-01-26 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：拾汣茶屋 人氣：490
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編輯 張人尹

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比超派更派！Toyz近期在社群上話題不斷，就連旗下手搖杯品牌「拾汣茶屋」也是特別活動連兩週登場，這次特別邀請到來台打球的前NBA球星「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins），到信義區「拾汣茶屋永吉店」擔任一日店長，更免費送100杯奶茶免費喝，NBA粉絲們通通都嗨了。

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拾汣茶屋 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
拾汣茶屋 尾牙季優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

前NBA球星DeMarcus Cousins「表弟」近期加盟T1聯盟台啤永豐雲豹隊，來台灣打籃球之餘，也被Toyz的手搖杯「拾汣茶屋」邀請擔任一日店長，在1/26日當天10:00-11:30將現身「拾汣茶屋信義永吉店」，並且贈送100杯「表弟奶茶」免費喝，一人限領取一杯，送完為止，鐵粉準時見偶像、喝奶茶。
拾汣茶屋「DeMarcus Cousins表弟」一日店長活動 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
 

拾汣茶屋「DeMarcus Cousins表弟」一日店長活動

活動日期：2024/01/26
活動時間：10:00-11:30
活動分店：拾汣茶屋信義永吉店（台北市信義區永吉路30巷112號）
活動內容：限定飲品「表弟奶茶」當日限量100杯免費贈，一人限一杯，贈完為止。

詳細活動規範及供應情形，依 拾汣茶屋 官方公告為準。

 

 

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