隨著黃色小鴨成功登陸高雄，也讓高雄成為台灣最熱門的觀光城市，各家飯店、餐飲業者也都多推「黃色小鴨」系列優惠，其中高雄承億推出入住即可搭乘私家遊艇海上賞鴨、而華園大飯店草衙館則是推出千隻小鴨共游活動，此外高雄人氣美食「漢來美食」則是推出各式小鴨美食，讓高雄好吃、好玩、好不想回家。



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高雄承億 「萌遊港灣」入住搭私家遊艇賞鴨

位於亞灣區核心位置的「全台最美飯店冠軍-高雄承億酒店」可遠晀高雄港、旅運中心，自飯店25樓大廳及24樓高空透明無邊際泳池更可直接欣賞到黃色小鴨，成為本次黃色小鴨重回高雄港的最熱門飯店。並且高雄承億全新「萌遊港灣」住房專案，入住即可獲得兩隻泡澡小鴨玩具，還能獨家搭乘承億酒店私家專屬遊艇近距離欣賞黃色小鴨，平日經典和式房只要NT$6,600起。







承億酒店總經理戴淑玲表示：「承億酒店以亞洲新灣區的文化客廳為主題，以台灣式的親切與熱情來接待每位遠道而來的旅客，我們不斷在思考如何創造更趣味的旅遊體驗，自2022第三季開幕營運一年後，最近剛收穫五星級評鑑確認，很榮幸能以五星級飯店之姿打造自家遊艇，為旅客創造非凡的體驗。」





高雄承億萌遊港灣遊艇住房專案 https://walkr.tw/scpP6z8m

高雄承億黃色小鴨一泊一食住房專案 https://walkr.tw/edZESM5T







華園大飯店草衙館 全新遊戲室與千隻小鴨共游

高雄最適合親子共遊的「華園大飯店草衙館」搶攻小鴨商機，特別推出「與小鴨共遊」系列活動，凡旅客姓名中任一字與「黃」或「鴨」同音者入住，可享早餐加贈超呆萌黃色小鴨造型餐包，還加碼送你免費看黃色小鴨，一起「染黃高雄」。



華園大飯店表示，高雄黃色小鴨的展出期間，華園也用千隻小萌鴨將游滿主打親子主題的「華園大飯店草衙館」，登陸全新裝修落成的球池遊戲室，不僅斥重金改造，更結合周圍機場與港灣的氛圍元素，打造成以海洋與飛機為主題的遊樂空間，讓親子能在此盡情探索、感受全新體驗，入住的旅客在飯店也能盡情與小鴨共游。





同時，凡姓名中有任一字與「黃」或「鴨」同音者，例如姜小雅、王小煌…，於活動期間入住「華園大飯店草衙館」，早餐可享加贈可愛到捨不得吃的超療癒鴨鴨餐包，還加碼贈送儲值一卡通房卡，送你免費直達黃色小鴨展覽會場。





華園大飯店草衙館 小鴨球池

活動期間：2024/1/27-2024/2/25 (每日開放僅限住客使用)



華園大飯店草衙館 小鴨加碼送

活動期間：2024/1/27-2024/2/25 (2/8-2/13春節期間除外)

活動方式：活動期間內，名字中含有「ㄏㄨㄤ」與「ㄧㄚ」同音者，於官網預訂任一房型或專案入住

贈品：

1、依房型早餐加贈黃色小鴨造型餐包，雙人房2個/四人房4個

2、依房型加贈一卡通房卡，雙人房$200儲值金/四人房$400儲值金

地址：高雄市前鎮區中安路1號

訂房專線：07-9560555

官網：https://tp.hotelhg.com.tw/





高雄漢來黃色小鴨美食秀

為了歡迎這位闊別10年再度造訪高雄愛河灣的重量級嘉賓黃色小鴨，漢來美食旗下的餐飲品牌也推出一系列的「黃色小鴨」專案，看小鴨也要一起品嚐鴨鴨美食。其中，位於漢來大飯店大廳的「糕餅小舖」特別推出3款獨特的黃色小鴨主題點心，包括甜而不膩的「鴨香寶栗香蛋糕」、色彩繽紛的「開心鴨夾心餅乾」，和口味層次豐富的「小黃鴨焦糖海鹽慕斯」，透過美味的甜點，讓黃色小鴨帶來的幸福療癒感從視覺延伸到味覺。



此外，「大廳酒廊」也推出黃色小鴨主題下午茶套餐，內容包含各式各樣可愛又美味的小鴨造型甜點，有小黃鴨焦糖海鹽慕斯、開心鴨夾心餅乾、迷你小漢堡、可麗露以及莓果堅果塔，期間限定甜蜜價580元，來美食APP會員憑優惠券還可享套餐8折的特別優惠。



還有，漢來大飯店10樓的「紅陶上海湯包」、「精緻海鮮火鍋」和「翠園粵菜餐廳」則在這段期間推出專屬黃色小鴨的用餐優惠，消費者只需出示與高雄愛河灣黃色小鴨的合照，即可享受用餐95折優惠。而有高空美景的45樓「焰 牛排館」在活動期間特別於精緻沙拉吧供應獨特的小鴨造型甜點，讓民眾能夠前往賞鴨時，順便來場冬日的美食之旅。







高雄漢來美食黃色小鴨優惠一覽

焰 牛排館 精緻沙拉吧期間限定供應小鴨造型甜點 (每日數量有限)

PAVO 出示與黃色小鴨合照 享 原創調酒買1送1

紅陶上海湯包、精緻海鮮火鍋、翠園粵菜餐廳 出示與黃色小鴨合照 享 用餐95折優惠 (限內用/包廂不適用/春節期間(2024.2.8~2.14)不適用

大廳酒廊 黃色小鴨主題下午茶套餐580元(需預訂)，憑來美食APP券享8折

糕餅小舖 鴨香寶(栗香蛋糕) NT$800/6吋、開心鴨餅乾(巧克力/草莓/原味) NT$100/個、NT$388/組(4隻)小黃鴨(焦糖海鹽慕斯) NT$220/個(每日限量，售完為止) 不適用任何優惠



漢來美食官網：https://www.hilai-foods.com/

