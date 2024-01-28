家家戶戶辦年貨！台東縣政府希望讓更多人認識台東的美食，特別以台東永續農業品牌SLOW SUPER亮相，由縣長饒慶鈴領軍，快閃信義區精品百貨超市。於1月27日至1月28日，在台北微風超市南山店進行展銷活動「SLOW SUPER臺東年味慢農市集」，搶攻年貨大街商機，台東在地好物、美食一次買。
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這次SLOW SUPER臺東年味慢農市集有二十多家來自台東有機友善農友，全都是一時之選。像是，近年頗受歡迎的鳳梨釋迦、全國十大神農種植的有機紅烏龍、外銷日本等級的鰻魚，還有受到日本人喜愛的金菊花茶、台東第一家原住民酒廠的糯米酒、曾進貢給日本天皇的白米品種......等。
此外，為了搭上年貨的採購的需求，SLOW SUPER臺東年味慢農市集所銷售的品項也特別圍繞在年味上頭，不可或缺的零食，如糙米花生、一口米香、有機Q梅、牛軋糖、洛神土鳳梨酥等;午茶所需的咖啡、茶飲;優質烹調食材，如椴木香菇、麻油薑、白米等。
同時，SLOW SUPER臺東年味慢農市集則邀請了東台灣最難訂位的法式餐廳Sinasera24主廚楊柏偉來到市集現場示範。選用現場販售的食材，烹調出既方便、有年味的年菜。楊柏偉第一時間便想到了奶奶每年年夜飯必定製作的麻油雞飯，利用SLOW SUPER臺東年味慢農市集裡的麻油薑、椴木香菇等，做了香噴噴的暖胃麻油雞飯。身為法餐主廚的他，也不忘大家可能會吃膩了年年大同小異的年菜，特別設計了具法式風情的開胃小點。
2024 SLOW SUPER臺東年味慢農市集
地點：台北微風超市南山店(台北市松智路17號B1)
時間：1/27(六)、1/28(日)，11:00-20:00