說到喝酒、每一個人心中都有自己的喜好，有人愛好紅酒、有人喜歡威士忌，更有人就是喜歡白蘭地的香氣，每一周都會有新酒單上市，整理出7款讓有送禮需求的、想自己喝一杯的、還有買來紀念的，本周最新202401酒單不能錯過。



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三五好友喝一杯 #奔富 龍年限量版禮盒

2024年正值奔富酒莊創立180周年，也是華人世界最重視的龍年, 回顧奔富於1952年正式推出旗艦酒款「Grange葛蘭許」時正好適逢龍年，也藉由這份機緣，奔富首次針對旗下珍稀酒款推出龍年紀念版禮盒，包含2019年份的Grange葛蘭許與RWT Bin 798，此外，已經邁入第五個年份的Bin 389生肖限量版（1.5L）禮盒也在今年推出龍年版本，Penfolds奔富酒莊希望透過深度的文化結合，與台灣消費者共享這份經典與傳承，並祝福大家「一起奔富」。





在華人傳統文化中，龍是非凡的圖騰，更是幸運祥和的象徵。2024龍年之際，奔富探索東方靈感，將Bin 389龍年限量版禮盒的設計，以精緻靈動的金色祥龍圖樣在酒標上勾勒出美好祝福。限量版禮盒的外盒設計則是以金色的龍紋及龍鱗與大大的389數字相映成趣，寓意著龍年大吉大利，財源廣進。Bin 389在華人世界中大受歡迎，其中一個原因便是吉祥的數字號碼：三象徵新的開始，八象徵繁榮，九則代表著長壽。寓意了幸運和長壽的結合，Bin 389龍年限量版禮盒採用市面少見的1.5L大瓶裝容量，除了送禮大方之外，更是一份值得與親朋好友分享的新春禮物。



Penfolds 奔富龍年限量版禮盒價格與販售通路:

2019 Grange Bin 95 葛蘭許紅葡萄酒, 建議售價 NT$32,000 (采盟、昇恆昌等免稅通路獨家販售)

2021 Bin 707 卡本內蘇維濃紅葡萄酒 建議售價 NT$21,840 (采盟、昇恆昌等免稅通路獨家販售)

2019 RWT Bin 798 希哈紅葡萄酒, 建議售價 NT$7,300 (采盟、昇恆昌等免稅通路獨家販售)

2021 Bin 389 卡本內．希哈紅葡萄酒 (1.5L), 建議售價NT$8,000 (全台酒類專賣店限量販售)





125的釀酒歷史 #艾柏迪酒廠 25年特仕版單一麥芽蘇格蘭威士忌

自1989年艾柏迪酒廠創建以來，至今已度過漫長的125個年頭，為了慶祝這個難得的里程碑，酒廠推出了經過Oloroso雪莉桶過桶的「艾柏迪125週年慶25年特仕版單一麥芽蘇格蘭威士忌」作為核心酒款的延伸，並以酒廠歷史為根基，設計了這款125週年特仕限量紀念版包裝。





而在創廠125年後的今日，連續五年獲得「International Whisky Competition 國際威士忌大賽」所評選為「Master Blender of the Year年度最佳首席調酒師」的艾柏迪調酒大師Stephanie Macleod表示能夠與艾柏迪酒廠經理John Mackenzie一起紀念這段威士忌歷史與酒廠傳統是莫大的榮耀，為了彰顯這獨特又深具意義的時刻，Stephanie與酒廠經理John穿梭在酒窖中翻找，終於在一個已被遺忘的角落中發現這批置放超過20年的酒桶，並選擇將這批已經經歷過長時間熟成的美麗酒液再放入Oloroso雪莉桶裡過桶，增加酒體的層次及果香，並賦予其令人愉悅的香料調性。



「艾柏迪125週年慶25年特仕版單一麥芽蘇格蘭威士忌」以非冷凝過濾、酒精濃度46%裝瓶，不經焦糖色素調色，保留馥郁風味，口感細緻，尾韻悠長而令人滿足，將於2024年1月起正式在台上市

官方臉書粉絲頁：https://www.facebook.com/AberfeldyTW





奢華新酒單 #SHIROKIMONO 日本米其林指定用酒

新興奢華日本酒品牌「SHIROKIMONO」於2024年新春初始由「銳思餐旅」代理，並正式在台上市！以「世界，因發酵而光彩」作為品牌精神，將「生物技術X藝術」視為理念的「SHIROKIMONO」2022年於日本創立，次年在法國巴黎發表並搶先預售首發明星商品「IWAU祝」氣泡清酒，選用日本第一米之鄉 – 新瀉的優質白米和白麴悉心釀造，清新優雅帶有香檳細膩口感與風味的特質，使其一推出即受各方矚目，並深獲多位知名日、法米其林主廚讚賞與青睞，同時更擁有「首款有望爭奪『另類香檳』地位的日本酒」的美譽。



其中，「沁涼清爽 驚喜微醺《IWAU 祝》氣泡清酒」使用白麴釀造出一般清酒無法表現的高雅層次；輕盈、充滿質地的酸味，酒味綿甘，豐富爽口的柑橘果香環繞，細膩的氣泡溫柔包覆來自白米的鮮甜醇美。此酒款非常適合作為開胃餐前酒搭配生火腿或起司，或作為佐餐酒時搭配白魚或生蠔等海鮮料理。除了直接冰鎮享用也可作為調酒基底，與新鮮葡萄柚汁等混合製作特調，自由創新的享用方式不受傳統清酒的束縛。



官網：https://www.shirokimono.jp/zh-tw





#台北101紀念酒 再碼送JRxRB「The One Collection」手工高腳杯

台北101紀念酒，是台北101獨家精品酒款，內含自1977年窖藏於馬祖八八坑道之陳高，遵循古法造酒工藝製造，層層嚴謹工序與天賜的自然環境及作物環環相扣，造就當今頂級白酒的經典之作。這批高級酒不僅限量，優雅細膩的香氣入口後更是熱醞香醇、餘韻繞喉，最適合在團圓時刻與親朋好友分享。酒的諧音為「久」，年節喝上一杯尾韻十足的台北101紀念酒，慶祝圓滿如意、長長久久。



即日起至2/29止，特別推出龍年限定回饋禮，凡珍藏經典龍膽藍瓶或鳳翎紅瓶禮盒任兩盒，即贈JRxRB「The One Collection」手工高腳杯2入組禮盒（市價NTD3,980）一份。



官網：https://bit.ly/48SXnqK







#史豔文威士忌 重溫台灣布袋戲文化的黃金年代

橫跨五十年的時光，「金光布袋戲」已然成為最能代表台灣的品牌之一。為延續台灣的傳統文化，「金光布袋戲」與台灣知名文創品牌「鑫羿文創」跨界聯名，並結合台灣知名威士忌酒廠，推出全台首支「史豔文」聯名威士忌。





以史豔文風格在選桶風味量身配置，精緻的金色包裝象徵史豔文「瑞氣千條」的高級感，裝載醇厚溫潤的單一麥芽威士忌，厚實帶點辛辣的口感烘托層次分明的木質香氣，呈現史豔文為百姓、為公義，赴湯蹈火在所不辭之俠義精神，期望透過「金光布袋戲x威士忌」的特別合作，將傳統的台灣本土精神傳承給下一代。



僅此一款的「金光布袋戲酒藏系列-史豔文聯名威士忌」全台限量僅600瓶，每瓶建議售價$4,800元，發行完即絕版。預計於1/29開放預購。



官網：https://lihi2.com/aC7F6







金色三麥 #晃晃橘啤 #莓酒教主 約老朋友喝一杯

SUNMAI金色三麥「晃晃橘啤」帶你穿梭柑橘宇宙，璀璨閃耀的金黃色澤是冬季限定的香甜，「晃晃橘啤」嚴選豐富柑橘類水果釀造，台灣茂谷柑的甜美、柳丁的清香、柑橘的爽口，連袂為味蕾獻上無法抵擋的韻味，開罐彷彿遨遊在柑橘香氛多重宇宙中，入口柔美果香瀰漫齒間，清甜酸香的尾韻綿延繚繞，與濃郁的小麥氣息相互襯托出人見人愛的清新氣息。「晃晃橘啤」保留同系列特有的輕盈口感，偏低的 4.5% 酒精度，超適合開春訪友、聚餐，到處輕鬆晃晃，讓你每一局都圓圓滿滿。



還有大手筆投入 25% 超高比例草莓，釀出狙擊味蕾的全新「莓酒教主」，用真材實料的爆量果實收服草莓控的心，掀起新一代「草莓崇拜」！「莓酒教主」洋溢的鮮明果香全都來自真實草莓，SUNMAI 金色三麥在熟成時期投入大量草莓釀造，霸氣帶來高達四分之一罐的天然果實成分，並以獨特的冷萃取技術保留天然水果的飽滿滋味。還有 8% 厚實酒精度深藏不露，喝起來依然圓潤順口、酒感若有似無，堪稱妹酒中的正妹、莓酒界的教主，輕易讓草莓控上癮般地深陷其中，沈浸微醺不自覺。



晃晃橘啤 販售通路：7-ELEVEN、家樂福

莓酒教主 販售通路：全家、全聯、家樂福、大潤發







