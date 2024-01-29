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哪有不吃的道理！3天「全家買一送一」霜淇淋、咖啡不限量，加碼預告「全家草莓霜淇淋」強勢回歸。

2024-01-29 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 攝影：編輯 鄭雅之 人氣：498
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

全家咖啡買一送一就算了，竟然還有霜淇淋買一送一！為了迎接農曆過年到來，全家便利商店用「好運特濃．好事成雙」為主題，用人氣咖啡、霜淇淋買一送一為大家集好運，連續三天快閃限定，不需要用全盈+PAY支付，只要是會員就可以享有買一送一優惠，快趁回溫來吃全家霜淇淋優惠。
全家霜淇淋買一送一/ WalkerLand窩客島整理提供 未經同意不可轉載
全家霜淇淋買一送一/ WalkerLand窩客島整理提供 未經同意不可轉載

於即日起至1/31期間，只要到全家門市購買特濃美式、特濃拿鐵、Fami!ce霜淇淋，結帳出示會員電話，同品項即可享有買一送一優惠，在本週回溫的日子裡，用咖啡、霜淇淋陪大家一起沁涼一下。懂吃的小資族，還可以自備環保杯，每一杯再折抵5元，等於比買一送一更便宜。又或是自備容器承裝霜淇淋，自製成冰淇淋便當回家挖著吃更療癒。
全家咖啡買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
全家咖啡買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

同時，近日也傳出全家霜淇淋最新口味，將由最熱賣的「草莓霜淇淋」強勢回歸之外，也加碼推出新口味「巨峰葡萄霜淇淋」，以酸甜水果為基底的雙口味霜淇淋，並預計和可愛IP聯名霜淇淋紙杯，粉粉嫩嫩的樣子再掀打卡話題。

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全家草莓霜淇淋 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
全家草莓霜淇淋 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載



 

全家咖啡買一送一、霜淇淋買一送一 活動

活動時間：2024/1/29-1/31
活動內容：活動期間，特濃美式、特濃拿鐵、Fami!ce霜淇淋同品項買一送一。

注意事項：
1、僅限全家APP會員，需報會員電話方可享有優惠。
2、歡迎自備環保杯購買 兌杯每杯還享5元折扣。

 

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