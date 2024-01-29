中山站年貨市集逛起來！呼應大稻埕台北年貨大街，台北捷運也在心中山線形公園打造期間限定「好年味市集」，由晶華酒店領軍近100攤美食、伴手禮，在最年輕的逛街聖地「心中山」營造出濃厚年節氛圍，於本週五、六、日連續三天午後為大家獻上滿滿的人氣美食。
從中山站四號出口一出站就開逛的「好年味市集」，一路串連雙連站及捷運爵士廣場，近100攤特色文創攤位齊聚於此，其中最受矚目的就是星級飯店「台北晶華酒店」都到此擺攤，於下午三點半至四點半期間帶來限定主廚料理秀，花生酸菜炸年糕、溏心厚切烏魚子只有在「好年味市集」吃得到。
此外，現場還有人氣可麗露「欸，吃甜點」、不添加一滴水純鮮奶麵糊製作的串串雞蛋糕「貓起來串雞蛋糕」、爆夯水果麻糬「大王千金」、新英格堡樣式布里歐麵包「What's up熱狗堡」等人氣美食快閃之外，也有許多極具風格的飾品、服飾、古著、飲料、寵物用品等攤位。捷運爵士廣場下午兩點至晚間八點免費音樂會，讓人坐在廣場上吃著美食、享受音樂。
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心中山「好年味市集」
市集時間：即日起至2月4日，連續兩週五、六、日午後
市集地點：中山站4號出口延伸至雙連站及捷運爵士廣場。