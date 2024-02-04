走進超商就能喝Afternoon Tea！曾在台展店多年的日本雜貨品牌「Afternoon Tea」，雖然已經撤出台灣，但在日本當地仍然擁有超強人氣，不少台灣人到日本旅遊時，甚至會特地前往門市享用美味的蛋糕或茶飲。日本全家近幾年來更是密切與Afternoon Tea合作，推出多款迷你可愛的寶特瓶茶飲，如今又有全新的「綜合苺果南非國寶茶」在日本全國約16,400間全家門市發售，讓愛喝日本茶飲的旅人又多了一款新選擇。



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▲圖片來源／株式会社ファミリーマート



日本Afternoon Tea以高質感的鄉村系雜貨，擄獲了不少傢飾控、日系迷的心，就連旗下餐廳「Afternoon Tea LOVE&TABLE」的甜點也相當受到歡迎，而日本全家從2021年5月起，就開始與Afternoon Tea聯手合作，不定時推出Afternoon Tea監修的保特瓶飲料，這系列自推出以來至今，累計銷售量已突破1.5億瓶，關鍵在於保留了Afternoon Tea獨有的正宗口感和清爽風味，深受喜歡無糖茶飲民眾的支持。

▲過去日本全家推出的Afternoon Tea監修產品。圖片來源／株式会社サザビーリーグ アイビーカンパニー



在2024年1月30日剛上市的全新「綜合苺果南非國寶茶」，是Afternoon Tea監修的第4款無糖茶飲，特色在於以清爽樸實的南非國寶茶為基底，加入草莓、藍莓、覆盆子3種不同風味的苺果，創造出華麗的香味，特別適合在放鬆時飲用，對於不想增加熱量又希望來點有層次口感的人來說，絕對是近期到日本時必入手的一款神級聯名飲料。

▲圖片來源／株式会社ファミリーマート







Afternoon Tea監修 綜合苺果南非國寶茶

販售日期：2024年1月30日

販售地點：日本全國約16,400間全家門市

售價：108日圓