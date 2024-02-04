動物界最會搶錢的角色又來了！人氣夯翻天的「卡娜赫拉的小動物」不斷有新的周邊與跨界聯名，自從2022年開始與日本知名的高檔酒店「新大谷飯店」聯手推出主題房之後，成功獲得日本國內外旅客的熱烈迴響，因此今年又再度延續這項超夢幻的合作，讓更多人未來到日本旅遊時，一進房門就能隨處看見可愛的粉紅兔兔與P助、整晚都被療癒到不想踏出房門。



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▲此為第一波合作房型。圖片來源／株式会社ニュー・オータニ



這幾年人氣居高不下的日本可愛插畫「卡娜赫拉的小動物」，可說是走到哪紅到哪，各種聯名跨足多方領域，為了滿足更多日本國內外的鐵粉，粉紅兔兔和P助在2022年甚至首度與日本知名的星級酒店「新大谷飯店」推出為期一年的「卡娜赫拉小動物主題房」，由於旅客的迴響超出預期，所以今年又再度強強聯手隆重祭出第2種主題房型，這次活動同樣也拉長至一年，所以到2025年3月底前，來自世界各地的卡娜赫拉粉絲都有機會可以入住一波。

▲圖片來源／株式会社ニュー・オータニ



2024年版本的「卡娜赫拉小動物主題房」雖然尚未對外公布房內的宣傳照片，但官方表示從牆壁上的壁貼、掛畫、腳踏墊、抱枕、等室內裝飾，都會換上全新的插圖與款式，就算以前住過也不用擔心毫無驚喜，照樣會讓卡娜赫拉拍到過癮、整晚都捨不得睡覺。

▲此為第一波合作房型。圖片來源／株式会社ニュー・オータニ



而粉絲們最期待的就是主題房贈送的相關商品了！目前已經公開的贈品是一對粉紅兔兔與P助的絨毛玩偶，它們這次將穿著新大谷飯店女性櫃台人員的優雅制服，如果加上第一波男性制服的版本，剛好可以湊齊新大谷飯店的男女經典制服，保證滿足卡娜鐵粉的收藏慾望。目前還有其他商品待日後才會陸續公開，不過從第一波贈送的絨毛玩偶、手提袋、拖鞋、客房掛牌來看，這一次卡娜赫拉與新大谷飯店應該也會準備豐盛的驚喜等待房客來臨，就等著鐵粉們來日本旅遊時把它們通通帶回家收藏了。

▲圖片來源／株式会社ニュー・オータニ







新大谷飯店「卡娜赫拉小動物主題房」第2彈

聯名期間：2024年4月1日～2025年3月31日

價格：1房1人46,000日圓起、1房2人78,000日圓起（每天僅限2間房，有含早餐）

預約時間：2024年2月中起