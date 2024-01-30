星宇航空第二航廈貴賓室開箱看！被冠上一生一定要搭過的精品航空「星宇航空」，撐過嚴峻的疫情後，成為大家出國旅遊的首選航空，不僅是有被譽為空中最好吃飛機餐，還有星宇式貼心服務，讓航空迷都深深被擄獲，成為星宇鐵粉。這次搶在農曆春節旺季之前，將於2/1開放星宇航空第二航廈貴賓室，全新自營貴賓室9大亮點方便旅客休憩。







目前星宇航空在第二航廈的航線包括北美洛杉磯、舊金山兩條長途班機，和東南亞地區新加坡、泰國曼谷、清邁，以及即將在2/5開航的宿霧和峴港等5個航點，只要是購買商務艙、頭等艙旅客皆可免費享用第二航廈Galactic Lounge貴賓室，入口位在三樓出境層D7登機門旁，兩層樓的空間佔地220坪，分為頭等艙和商務艙兩大區塊，以「時空列車」概念設計超有質感的休憩空間。







頭等艙空間以勃根地紅色調搭上沈穩的實木和金屬材質，展現出頭等艙旅客尊榮感。商務艙空間則是以時下最夯的莫蘭迪色為主，用線條、弧形營造不同的氛圍，共設置116席座位、免費 Wi-Fi 無線上網服務及充電插座，讓人等待的同時可以滑手機不怕斷電。並提供置物櫃、淋浴間和男女洗手間，提升候機的便利性。





星宇航空第二航廈貴賓室 位置

試營運：2024/2/1起

營業時間：上午5時至晚間11時30分

位址：桃園機場第二航廈 三樓出境層D7登機門旁。



星宇航空第二航廈貴賓室亮點開箱

1、免費Wi-Fi無線上網服務。

2、充電插座。

3、自助餐臺。

4、早餐商務艙府城擔仔麵套餐、松露牛肉迷你小漢堡套餐。頭等艙獨家提供早餐生滾和牛粥套餐、森林莓果法式吐司套餐以及A LA CARTE單點湯品、沙拉、水果及甜點。

5、正餐商務提供台灣特選嘉義雞肉飯、虎咬豬刈包佐四神排骨湯、牛肉壽喜燒以及和風黃金豆腐堡。頭等艙則加碼提供照燒雞肉串佐芥末美乃滋套餐、蕃茄干貝義大利麵套餐。

6、Bar Home主理人阿翔全新酒品

7、設有置物櫃。

8、淋浴間

9、男女洗手間。

10、兩層樓、220坪。

11、區分頭等艙及商務艙兩塊座位區。