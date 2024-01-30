年末聚餐、請客餐廳又有新選手！超潮台菜「富錦樹台菜香檳」在1/31起正式進駐台北101，打造全新旗艦店門市，除了餐廳更大、更氣派，還有多款新菜、新酒單、新甜點，不只是挑戰台菜料理天花板，也是歲末揪團聚餐、叫老闆請客約吃的新選手。



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富錦樹台菜香檳台北101旗艦店，餐廳面積直接比創始店大2倍，空間超過150坪，除了提供4人方桌、圓桌之外，更特別規劃了隱密性高的7間包廂，提供6人包廂、15人包廂，也可打通提供18人、30人用餐需求，並且裝潢以花蓮綠色寶石-蛇紋石作為主軸設計，搭配外觀大型曲面玻璃，請客走進餐應就超有面子。







在菜單上，旗艦店主推多款限定新菜，包含超澎湃、超豪華「蟹黃海鮮豆腐煲」，使用足足一公斤以上的大沙母蟹，吃得到蟹肉、蟹黃醬，以及劍蝦、中卷、干貝、刺參、魚卵等海鮮及芙蓉豆腐，超費工料理需要提前至少3天預訂，就是要吃到。





富錦樹台菜香檳101旗艦店

同時，近期超夯「酸菜魚」在101旗艦店也吃得到，特別推出「秘製酸菜鱘龍魚」，使用生食級鱘龍魚，取魚菲力部位保留Q彈口感，搭配雞骨高湯、古法醃製酸菜，打造微酸、微麻口感，適合酸菜魚新手。此外，新菜也推薦清甜風味「清燉羊腩煲」、涮嘴下飯的「宮保土魠魚」，還有創意新吃法「蕉蕉沙拉蝦」水果炸春捲，一次吃到白蝦、香蕉，搭配香菜、花生粉，滿滿台味、特別卻又不突兀。不只餐點菜單新升級，富錦樹台菜香檳就連酒單也推出「Pro版」，特別與冠軍侍酒師何信緯Thomas Ho攜手合作，菜單上針對不同菜品、搭配適合酒款的推薦記號，點菜也不苦惱，從香檳、白酒、紅酒讓你通通搭起來，不喝酒也有氣泡茶飲可以搭配。除此之外，富錦樹台菜香檳台北101旗艦店更推出「限量、預約制」甜點，在開幕限定推出「草莓帕妃」夢幻甜點，以草莓慕斯、草莓果醬、草莓果凍，搭配香草卡士達、草莓與香草冰淇淋，加上新鮮草莓層層堆疊，打造夢幻草莓甜點，每日限量50組，每杯售價680元，挑戰草莓控的甜點天花板。

開幕日期：2024/1/31 (三) 盛大開幕

地址 : 台北市信義區市府路45號5樓

電話：(02) 8101-7770

線上訂位：https://walkr.tw/4Dmhlqsd