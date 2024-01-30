別問了、再問就是帶小朋友去一次！為了讓喜歡恐龍的大小朋友都可以近距離的接近恐龍，遠雄廣場推出一場空前絕後的「完美免費」恐龍特展，在遠雄廣場1樓星巴克入口處，就有一隻10米高的暴龍，來自遠古時代的霸主，現身擺動身體，發出逼真吼叫聲，迎接大小朋友的到來。
推薦閱讀：台南上熱搜！2024月津港燈節66組聲光藝術作品1/27拍起來，月津港燈節交通資訊、活動資訊完整公開。
而在3樓VIP LOUNGE旁的空間呈現「遠古巨獸 龍的傳說」特展。巨大的化石、原始叢林的佈置，帶你近距離感受侏羅紀時期的巨獸，與四種恐龍(腕龍、暴龍、三角龍、副櫛龍)一同歷險。每個角落都是壯觀的場景，展開一場充滿生命力的奇妙旅程。
此外，特展現場不僅僅是可以觀賞而已，更是可以讓粉絲們與恐龍親密互動的奇妙體驗。只要投幣，即可享受坐騎恐龍的快感，建立獨特且難以忘懷的體驗，在這一片恐龍的領域中，誰都可能成為故事的主角，展開一段歡樂恐龍冒險旅程。
同時在1樓、2樓、3樓找到我們可愛的恐龍夥伴，然後用手機掃描Qrcode，參與集章任務，成為一名真正的恐龍探險家，勇闖恐龍王國的每個角落。集章成功來到3樓贈獎處，將換取獨家設計的精美恐龍好禮乙份，成為你專屬的紀念。
最後，特展現場旁邊還有趣味十足的恐龍週邊商品快閃店，不僅有各式各樣的商品，更有全台唯一能找到的現剖雷公蛋，讓你仿佛置身於豐富的恐龍寶庫中。無論是喜歡挖寶冒險的探險家，還是熱愛收藏的藝術家，這裡都是不可錯過的天堂。專業挖寶工具、逼真的恐龍模型、還有各種化石等。
遠雄廣場龍的傳說「恐龍特展」
活動期間：即日起至2月14日
加碼活動：2月3日古生物翻模彩繪，更有機會親手修復和翻模恐龍模型。這不僅是一個創意十足的手作體驗，更能親身參與修復工作，感受專業恐龍翻模師的樂趣，讓化石或複製品呈現最真實的樣貌。
官方網站：https://www.facebook.com/iFGSquare/