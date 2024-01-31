「刮刮樂」是每年農曆春節必玩、必挑戰的重要娛樂之一，大家都想在新的一年試手氣、抱走大獎，除了每年台彩刮刮樂都是受到關注的話題，此外這次在超商也可以玩刮刮樂，線上免費刮、線下消費滿額送刮刮卡，獎項包含免費哈根達斯、星巴克買一送一，最狂現賺8888元。



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7-ELEVEN看準新年刮刮樂話題，在線上、線下推出「好運龍來刮寶趣」限定活動，線上玩法自1/31起開跑，使用OPENPOINT APP遊樂場，進入「好運龍來刮寶趣」活動，每個會員每天可免費玩一次，也可以使用2點點數再加碼多一張刮刮樂，獎項包含「OPENPOINT點數紅包、跨通路優惠券」等，最大獎8888點數，相當於8888元使用。





在OPENPOINT APP遊樂場除了可以玩「好運龍來刮寶趣」活動，還可以同步參與「任務賺點」活動，點擊「點我看影片」完成影片任務，可以現賺1點點數，還可以加碼抽「OPENPOINT 888點」大獎，總名額1000名，每個會員最多一次抽獎機會，手刀抽起來。





如果想要拿到實體刮刮卡，用銅板刮起來才有FU的話，7-ELEVEN在2/9-2/14春節期間也推出實體刮刮卡，只要在門市消費滿222元，就送你「好運龍來刮刮樂活動」實體刮刮卡一張，一張總共有三重中獎機會，包含「免費送」CITY系列飲品、哈根達斯冰淇淋，第二重「優惠券」星巴克好友分享券、CITY系列買2送2優惠券等優惠，第三重「登陸抽」有機會獲得一百萬OPENPOINT點數、1克拉鑽戒、迪士尼999.9黃金工藝精品擺件、星宇航空日本來回機票等，試手氣刮起來。









7-ELEVEN 好運龍來刮寶趣 線上活動

活動期間：2024/01/31-02/27

活動平台：OPENPOINT APP遊樂場「好運龍來 刮寶趣」

活動內容：活動期間每天每位會員可免費玩1次，次可使用2點OPENPOINT點數可加碼兌換一張數位刮刮卡，每日兌換無上限。

獎項內容：8888點的數位紅包，或其他面額點數紅包、跨通路優惠券隨機贈送。



7-ELEVEN 會員載具抽獎、任務賺點活動

活動期間：2024/01/31-02/27

活動平台：OPENPOINT APP

活動內容：活動期間於OPENPOINT APP遊樂場「好運龍來 刮寶趣」參與「任務賺點」活動，點擊「點我看影片」連結至OPENPOINT APP任務牆觀看指定影片，首次完整觀看即可獲得OPENPOINT 1點，點數將於48小時內直接入點。



加碼抽獎：活動期間完成觀看指定影片任務後，即可獲得加碼抽OPENPOINT 888點的抽獎資格。主辦單位將於2024年3月25日(一)抽出中獎人(每名888點，總名額1,000名)





7-ELEVEN 好運龍來刮刮樂 實體活動

活動期間：2024/02/09-02/14

活動內容：活動期間到實體門市購買指定商品單筆滿222元即免費贈送一張紙本的好運龍來刮刮卡，活動期間共限量100萬張，每張刮刮卡享有3大好康機會。



機會一、登錄序號抽大獎：

可參加天天送百萬OPENPOINT點數活動，還大方送出周大福1克拉鑽戒、迪士尼經典系列米奇米妮999.9黃金工藝精品擺件、光陽lonex S7R電動機車、星宇航空台北/日本雙人來回機票等，總價超過650萬元的豐富獎項!



機會二、好運免費送：

隨機刮中免費哈根達斯指定冰品、衛生紙、CITY系列飲品、222元或1,000元7-ELEVEN購物金等豐富獎項。



機會三、超值好康優惠券：保證送出指定合作通路商品優惠券任一組，像是星巴克買好友分享券、7-ELEVEN指定CITY系列/零食/飲料買2送2優惠券等豐富優惠。



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。