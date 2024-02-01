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板橋吃到飽新菜單！新板希爾頓悅市集吃到飽推出「主廚現做主餐」199加價購，同步加碼消費滿額送吃到飽自助餐劵。

2024-02-01 文字：編輯 李維唐 攝影：編輯 李維唐 人氣：663
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編輯 李維唐

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搶攻板橋吃到飽控必吃清單，台北新板希爾頓酒店悅市集吃到飽自助餐廳推出「2月新春回饋大方送，吃飯禮物我來送」活動，只要在活動期間內消費滿額就送好禮，獎項包括了人氣悅市集平日早餐券、精選飲品以及最大獎悅市集平日午晚餐自助餐劵等，就是要讓板橋人多一個聚餐的理由。

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台北新板希爾頓酒店悅市集「2月新春回饋大方送，吃飯禮物我來送」

為回饋老主顧支持，悅市集自助餐廳自2/1至2/29凡用餐人數2人消費滿1,800 元，就送悅市集平日早餐劵乙張， 用餐人數4人消費滿 3,600 元，再贈送價值1,000元的精選指定飲品一瓶、若用餐人數8位消費滿7,200元，即贈價值1,188元的悅市集平日午晚餐自助餐劵乙張，現場消費及餐劵皆適用此活動。
台北新板希爾頓酒店悅市集「2月新春回饋大方送，吃飯禮物我來送」

此外，悅市集自助餐廳於2/15至4/30再推出「主廚現作主餐加價購」活動，三樣美饌如「法式羊排生煎干貝」、「主廚威靈頓牛排」、「焗烤波士頓龍蝦」，價格從199元至399元起，餐點皆每日限量，現點現做供應。
台北新板希爾頓酒店悅市集「2月新春回饋大方送，吃飯禮物我來送」
 

 

台北新板希爾頓酒店悅市集「2月新春回饋大方送，吃飯禮物我來送」

活動日期：2月1日至2月29日
活動方式：
用餐人數 2 人消費滿 1,800 元，送悅市集平日早餐劵乙張（價值825元）
用餐人數 4 人消費滿 3,600 元，送精選白酒一瓶（價值1,000元）
若用餐人數 8 位消費滿 7,200 元，送悅市集平日午晚餐自助餐劵乙張（價值1,188元）
使用須知：現場消費及餐劵皆適用此活動，餐券需下次使用

 

台北新板希爾頓酒店悅市集 主廚現做主餐加價購199元起

活動時間：2月15日至4月30日
活動方式：現場用餐使用加價購優惠。
「法式羊排生煎干貝」每道199元起、「主廚威靈頓牛排」每道299元起、「焗烤波士頓龍蝦」每道399元起
活動須知：餐點皆每日限量，現點現做供應。

 

地點：悅市集自助餐廳（台北新板希爾頓酒店2樓)
官網：https://reurl.cc/j3vnoy

 

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