嘉義人吃涼麵才不配味噌湯！南北美食吃法大不同，不只是粽子可以分成南北粽，就連涼麵到了嘉義都有令人驚奇的吃法，除了加入俗稱「白醋」的美乃滋是基本標配以外，不同於北部吃涼麵習慣配味噌湯，在嘉義吃涼麵要配上果汁、肉圓甚至肉羹麵才能被稱為王道，而且在其他地方也找不到這樣的特殊吃法。趁著春節來嘉義走春時，就把這7間在地紅到翻的涼麵店都吃過一次，說不定就會從此愛上嘉義人都推爆的獨門涼麵吃法。



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來到嘉義處處都可見加了白醋（美乃滋）的涼麵，讓不少北部人大感新鮮，但最有趣的其實是這裡吃涼麵幾乎不配味噌湯，像是來到當地紅透半邊天的「涼麵四味果汁」，除了涼麵以外還要配上一杯由鳳梨、芭樂、木瓜、檸檬打成的四味果汁，既清爽又解膩的吃法讓超多人一試成主顧；「黃記涼麵涼圓」、「南門涼肉圓」則是主打涼麵加涼肉圓的飽足感吃法；到了「二丫頭麻辣涼麵」則有美味唰嘴的滷味當作配料，多種吃法讓人見識到嘉義涼麵的豐富變化。





嘉義人氣涼麵：黃記涼麵涼圓

部落客 魔王的碗公 造訪 黃記涼麵涼圓 說：

黃記涼麵涼圓也是嘉義當地老字號名店，目前已經傳承到第三代，而白醋涼麵也只有嘉義才吃到到，其他地區基本上不會這樣吃...除了有招牌涼麵跟涼圓，冬天還有土魠魚羹，夏天則有粉條冰、粉粿冰...<全文介紹>



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#黃記涼麵涼圓

地址：嘉義市東區興中街6號

電話：05-224-0620





嘉義人氣涼麵：南門涼肉圓

部落客 桃紅小姐的抖擻生活 造訪 南門涼肉圓 說：

初嚐嘉義用美乃滋調味的涼麵，香甜中帶鹹的醬料和涼麵搭配不會覺得感到厚重，切片的小黃瓜，吃起來非常爽口。而涼肉圓的外皮口感Q彈軟硬適中，內餡有點像水晶餃的味道很清爽。<全文介紹>



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#南門涼肉圓

地址：嘉義市東區和平路191之1號

電話：05-225-4882



嘉義人氣涼麵：公園老店涼麵、肉羹麵

部落客 那倆人玩樂人生 造訪 公園老店涼麵、肉羹麵 說：

公園老店涼麵、肉羹麵離嘉義公園蠻近的，走路大約7-10就到了，可以吃完順便去散步。來這吃涼麵一定要來碗這裡的香菇肉羹，湯喝起來有特殊的扁魚香氣，稠度調的算很剛好，肉塊軟嫩好入口...<全文介紹>



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#公園老店涼麵、肉羹麵

地址：嘉義市東區新生路171號

電話：05-2757874





嘉義人氣涼麵：涼麵四味果汁

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 涼麵四味果汁 說：

上次到嘉義，朋友推薦一家「涼麵四味果汁」，招牌就是嘉義的白醋（美乃滋） 涼麵搭配四味果汁 ，清涼消暑的很可以，雖說嘉義涼麵沒吃過很多家，但這家比之前吃過的其他家嘉義涼麵都好吃！<全文介紹>



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#涼麵四味果汁

地址：嘉義市西區信義路48號

電話：05-285-1919





嘉義人氣涼麵：二丫頭麻辣涼麵

部落客 寶貝小飄 美食旅遊玩樂誌 造訪 二丫頭麻辣涼麵 說：

扁麵讓吃麵的口感更加帶勁，口感更豐富，吃起來當然更加滿足啦！光吃涼麵怎能滿足一餐的味蕾呢？切點滷味及臘肉，豐富你一餐的口感～滷味及臘肉都挺好吃的～<全文介紹>



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#二丫頭麻辣涼麵

地址：嘉義市東區民族路170號

電話：05-222-5437





嘉義人氣涼麵：諸羅山社涼麵

部落客 專業噗嚨共Miso吃走 造訪 諸羅山社涼麵 說：

加在涼麵裡的白醋（美乃滋）吃起來不會油膩是清爽的，比較稀感覺就像是另一種涼麵醬而不是印象中稠稠油油膩膩的美乃滋，味道上來說屬於比較清爽一點...連皮蛋豆腐都要加白醋！皮蛋的胺鹼味偏重，但豆腐很好吃，是密實真材實料的...<全文介紹>



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#諸羅山社涼麵

地址：嘉義市西區民族路638號

電話：05-222-8895





嘉義人氣涼麵：羅家涼麵

部落客 Hello ，I'm 肥波 造訪 說：

平常我都點涼麵加蘿蔔湯，點餐時老闆會問你要不要加蒜泥，醬料其實都可以客製化，也可以加辣，饕客們還會加芥末...像是花枝、粉腸、筊白筍、筍子、苦瓜、芋頭、皮蛋豆腐都是我口袋必吃...<全文介紹>



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#羅家涼麵

地址：嘉義市東區垂楊路126號

電話：無

