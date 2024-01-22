嘉義最好玩已經不是阿里山！位於嘉義縣東北方的梅山鄉，境內山丘連綿、遍布許多享譽全台的人氣步道，在不少網友心中早就比阿里山更有魅力，加上近期又逢「太和櫻王」河津櫻盛開期，現在可說是造訪梅山的最好時機。如果想來趟充滿綠意的「嘉義梅山一日遊」，看完櫻花後不妨從全台灣最高景觀吊橋「太平雲梯」開始走起，沿路行經仙氣十足的「空氣圖書館」、「仙人崛步道」以及擁有「免門票台版金閣寺」之稱的龍王金殿，就能輕鬆規畫一趟超療癒的梅山小旅行。



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有山有水的嘉義梅山鄉，除了緊鄰嘉義都會區，更有不少與阿里山齊名的綠意美景，特別是享譽全台的「太平雲梯」，不只是全台最高又最長的景觀吊橋，純白圍欄搭配溫潤的木質階梯，在台灣眾多步道與天梯中殺出一片重圍，成為網美一生必去一次的台灣代表景點；金碧輝煌且靜靜樹立在山間的「龍王金殿」，彷彿遺世獨立的豪華宮殿，加上廟主相當神秘低調，相關資料少之又少，還被譽為「免門票台版金閣寺」，讓人不禁想親自一探究竟。





梅山一日遊景點：太平雲梯

部落客 菲菲吳小姐 造訪 太平雲梯 說：

台灣雖然有不少天梯和步道，但這可是全台灣最高最長的景觀吊橋呀，出發前菲菲也是滿心期待！太平雲梯位在太平社區裡，經過著名的梅山36彎便可抵達。<全文介紹>



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#太平雲梯

地址：嘉義縣梅山鄉5號

電話：05-257-1215





梅山一日遊景點：空氣圖書館 AIR LIBRARY

部落客 靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食 造訪 空氣圖書館 AIR LIBRARY 說：

嘉義梅山太平雲梯附近的「空氣圖書館 AIR LIBRARY」就是這麼一間特別的圖書館，空氣圖書館裡只有綠意盎然的植栽以及火鍋、咖哩、咖啡等餐飲美食，是一間提供旅人喝咖啡休憩、吃美食的植栽系圖書館！<全文介紹>



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#空氣圖書館 AIR LIBRARY

地址：嘉義縣梅山鄉下坑仔2號附12

電話：05-257-2366



梅山一日遊景點：仙人崛步道

部落客 靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食 造訪 仙人崛步道 說：

走步道一分鐘宛如置身武俠片拍片場景，嘉義梅山「仙人崛步道」總長約900公尺，步道輕鬆好走，沿途有壺穴、瀑布、溪流等自然景觀，還有悅耳的蟲鳴鳥叫聲相伴，鄰近太平老街、梅山太平雲梯等景點，梅山一日遊安排起來！<全文介紹>



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#仙人崛步道

地址：嘉義縣梅山鄉

電話：無





梅山一日遊景點：龍王金殿

部落客 小虎食夢網 造訪 龍王金殿 說：

龍井、寶山這座仿唐宋的閣樓，有種山中隱世氛圍，尤其是在樓宇旁有如銀杏的黃金香柳襯托下更有一種世外桃源之美，還帶了一點點仙氣。可惜我們來的時候，廟宇因為疫情的關系沒對外開放，不過在外面拍拍照一樣也蠻漂亮的，最少在台灣要找出另一間這樣金光閃閃的廟也非易事，何況這附近的梅山風情本就值得一訪。<全文介紹>



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#龍王金殿

地址：嘉義縣梅山鄉太興村橫山10鄰6-25號（因疫情內部不對外開放，仍可在周圍拍照）

電話：05-25792088（巧雲小棧）





梅山一日遊景點：太興岩步道

部落客 靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食 造訪 太興岩步道 說：

步道起點有一座觀景台，視野遼闊，天氣好的話層疊茶園與群山美景盡收眼底，我們來的時候山嵐飄渺，視野不是那麼的好，但也讓人宛若置身仙境裡...<全文介紹>



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#太興岩步道

地址：嘉義縣梅山鄉166縣道67.7K處

電話：無





梅山一日遊景點：太興飛瀑步道

部落客 Keavy愛七淘 造訪 太興飛瀑步道 說：

經鷺露茶居往下走約100公尺就見到第二層的阿葉溪瀑布了，離瀑布超級近的距離，加上大雨過後的磅礡流量，站在旁邊拍照都可以感受無比震撼的水聲。<全文介紹>



#太興飛瀑步道

地址：嘉義縣梅山鄉太興村溪頭28之1號

電話：無





梅山一日遊景點：嘉義梅山二尖山休閒茶園

部落客 小兔奈奈♥吃喝玩樂 造訪 嘉義梅山二尖山休閒茶園 說：

嘉義梅山景點必來的就是這個茶園啦～放眼望去一覽無遺，配上藍天白雲，真的是散心行程必選之一耶！<全文介紹>



#嘉義梅山二尖山休閒茶園

地址：嘉義縣梅山鄉龍眼村龍眼林32-20號

電話：05-257-2428





梅山一日遊景點：圓潭自然生態園區

部落客 靜香EAT 造訪 圓潭自然生態園區 說：

嘉義竹崎、梅山周邊的「圓潭自然生態園區」是個免門票的親子景點，不只步道平坦老幼合宜，穿過竹林步道更有個秘境，最重要的是不用爬山就有瀑布可以欣賞，徜徉在森林浴之中超愜意～<全文介紹>



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#圓潭自然生態園區

地址：嘉義縣竹崎鄉與梅山鄉交界處（166縣道上）

電話：05-259-3900





梅山一日遊景點：龍宮瀑布

部落客 Sweet Tina 造訪 龍宮瀑布 說：

嘉義梅山的竹坑溪步道地形落差甚大，因此造就了壯麗的自然景觀，走在步道上不僅能享受森林美景，還能步行於巨石岩璧之間、感受氣勢磅礴的龍宮瀑布，是夏天避暑、吸收芬多精及負離子的好去處。<全文介紹>



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#龍宮瀑布

地址：嘉義縣梅山鄉瑞峰村新興寮22之1號

電話：05-259-3900





梅山一日遊景點：一三一四觀景台

部落客 阿萍阿裕玩樂誌 造訪 一三一四觀景台 說：

「海鼠山1314觀景台」位於海拔1314M，可遠眺嘉義、雲林等城市，這裡是海鼠山日出景點，也是「御茶園廣告」中的好茶好風景阿里山茶園景觀，於「海鼠山1314觀景台」上可以休息拍美照或眺望欣賞遠處茶園美麗風景...<全文介紹>



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#一三一四觀景台

地址：嘉義縣梅山鄉

電話：無





梅山一日遊景點：雲之南道步道

部落客 藍晴旅行 EVa Blog 造訪 雲之南道步道 說：

步道總長約為787公尺，高度落差約57公尺，連結孝子路步道以及太平雲梯，可前往太平社區以及獨立山。走在步道上享受森林浴、芬多精，途中的觀景台可眺望太平聚落、太平36彎以及嘉南平原，視野遼闊怡人，時而也能向嘉南平原方向俯瞰雲海及硫璃光，美不勝收。<全文介紹>



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#雲之南道步道

地址：嘉義縣梅山鄉5號附近（太平雲梯南端）

電話：無

