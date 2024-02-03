家樂福有隱藏版麵包店！作為婆媽最愛逛的量販賣場之一，家樂福提供的品項越來越豐富，除了基本的日常用品、零食、生鮮之外，家樂福近年打造自有烘焙品牌「Nakery裸焙坊」，主打安心無添加的烘焙點心，超過一百多款麵包、甜點、蛋糕通通都吃得到，而且全台只有3間門市，讓人路過就想逛、買麵包當早餐剛剛好。



推薦閱讀：全台最高手搖杯！迷客夏進駐台北101高空89樓，獨家限定「台北101珍奶杯、啵啵鮮芒果昔」飲料控要朝聖。







家樂福「Nakery裸焙坊」目前只在家樂福新店城、淡新店、西屯店3間分店設立，並且提供約150款烘焙麵包點心，包含經典歐式麵包、生吐司，以及可愛甜點可麗露、費南雪、司康，以及精緻的草莓蛋糕等系列，通通原料無添加劑，從早餐、到下午茶，讓人吃得最安心。







特別的是，這次家樂福攜手日本頂尖烘焙職人「小山進」，打造限量版甜點新品「青森紅玉蘋果派」，其中使用香氣、酸度濃郁的「紅玉蘋果」作為蘋果派原料，搭配蓬鬆輕盈的派皮，內餡更特別以布丁做為餡料，即使不敢品嚐肉桂的人，也能好好享受這款「青森紅玉蘋果派」。





家樂福 Nakery裸焙坊 新品「青森紅玉蘋果派」

家樂福表示，這次聯名限定「青森紅玉蘋果派」即日起在3間「Nakery裸焙坊」限量供應，家樂福新店城、淡新店、西屯店都能買到，與日本同步售價每個500元，每天上午11:00及下午15:00現烤出爐，每場次限量15個、一天限量30個，採極限量供應，讓甜點控通通要朝聖。

售價：500元/個

販售門市：家樂福新店城、淡新店、西屯店，生鮮區「Nakery裸焙坊」

販售方式：每天上午11:00及下午15:00出爐，各場次限量15個。



詳細活動規範及供應情形，依 家樂福 官方公告為準。