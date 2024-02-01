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貝果會跳舞！好丘以舞為名「毛月亮貝果」散發起司鹹香、一口咬下辣感來襲，火辣舞蹈系好丘毛月亮貝果2/1限量開賣。

2024-02-01 文字：編輯 李維唐 圖片：好丘Good Cho’s 人氣：577
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編輯 李維唐

編輯 李維唐

不只有會唱歌的哨子麵、現在還有會跳舞的好丘「毛月亮貝果」，好丘跨界聯名現代舞團「雲門舞集」，以舞之名打造全台第一顆為舞蹈而生的貝果「毛月亮貝果」，要讓粉絲體驗這場結合舞蹈、視覺藝術和音樂的震撼之旅，意想不到火辣舞蹈系好丘毛月亮貝果2/1限量開賣。

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好丘 毛月亮貝果

好丘這一次與世界一流現代舞團「雲門舞集」跨界合作，首度以舞蹈表演和美食結合的創意概念，要讓粉絲們從貝果認識舞蹈，用舞蹈、音樂融合到貝果之中，以舞為名的「毛月亮貝果」。外觀似月暈、散發起司鹹香，一口咬下，辣感立刻來襲，緊接著咀嚼間散發出多層次的鹹香、麻感及麥甜味。剝皮辣椒與紅椒粉的加入更為風味添彩，使得每一口都散發出醇厚而深刻的辣味，讓每一口都對五感造成極大的刺激。
好丘 毛月亮貝果

同時，好丘表示，「毛月亮貝果」亦是觀舞的絕佳前導，或觀舞後的不時回味。透過味蕾的奇妙之旅，與舞蹈作品中的感官體驗相互呼應，彷彿一場藝術與美食的奇妙交匯，每一口的咀嚼都能不斷回想起舞者們時而狂野、時而細膩的舞姿象徵著對於現代生活被科技制約的反思。

正如舞蹈中提問「如果可以透過螢幕上的幾次輕觸，滿足各樣需求和慾望，那麼身體的目的是什麼？」好丘希望透過這款貝果口味的設計，如同舞蹈一樣引起人們對生活的思考，重新體驗身體的原始感官，跳脫科技的桎梏。這是對於藝術和美食雙雙結合的大膽嘗試，更是對生活的一場感官之旅。
好丘 毛月亮貝果
好丘 毛月亮貝果
 

 

好丘 毛月亮貝果

新品：毛月亮貝果 每顆80元
通路：好丘全門市&官網宅配同步販售
    

 

 

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貝果 好丘 雲門劇場
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