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星宇航空又不務正業了！史上最潮麻將「星宇航空麻將」飛機一條、機窗白板、引擎桶子，過年自摸嗨到衝上雲端飛翔。

2024-02-01 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：星宇航空 人氣：795
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編輯 鄭雅之

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過年除了要圍爐、要團聚，打麻將自摸一把更是不能錯過的休閒娛樂。而被網友笑稱是最不務正業精品航空「星宇航空」，這次跨界和台灣知名麻將品牌-馬丘MACHILL聯名，推出獨家專屬麻將組，打造超有質感的精品風格麻將組，並將航空元素融入在麻將排上，搶在過年前一週突擊亮相、開賣，讓星宇鐵粉手刀搶訂，過年拿出來秀一波、拼個手氣，讓星宇航空帶大家享受自摸一把、嗨到衝上雲霄的快感。
星宇航空X馬丘MACHILL聯名麻將/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
星宇航空X馬丘MACHILL聯名麻將/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

星宇航空這次和連續兩年與金馬獎合作推出主題麻將的馬丘MACHILL聯名，以航空為主題設計，從外盒、麻將牌、麻將尺、骰子等都以星宇航空客艙內艙主色為主，象牙白底色雕刻玫瑰金北極星牌面，有飛機造型的一條、引擎造型的筒子及機窗造型的白板等特殊設計，巧妙的將航空元素融入其中，就連排尺也有機場跑道的線條設計，星宇鐵粉看到直接腦波弱的買單。
星宇航空X馬丘MACHILL聯名麻將/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
星宇航空X馬丘MACHILL聯名麻將/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

此外，更附贈收藏用的特殊牌，將星宇航空星探者-蛋寶印在牌面上，期盼大家可以自摸、賺錢賺到「寶」。目前「星宇航空X馬丘MACHILL聯名麻將」於星宇小舖、星宇航空形象門市販售，每人僅限購一件，每組售價6,888元。

推薦閱讀：口袋不夠深先用看的！全新兩層樓「星宇航空第二航廈貴賓室」11大亮點開箱，免費吃「嘉義雞肉飯、擔仔麵」還沒出國就吃超飽。

星宇航空X馬丘MACHILL聯名麻將/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。



 

星宇航空X馬丘MACHILL聯名麻將

販售通路：星宇小舖及星宇航空形象門市。
售價：6,888元
星宇小舖：https://walkr.tw/zAyY7ndP

 

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