為什麼要貼春聯、春聯怎麼貼才能旺、才能好運來！窩客島編輯特別請教家中長輩，把長輩教的5招一定不能失傳的春聯張貼時間、春聯張貼禁忌、春聯張貼位置，一次完整公開。不要只是以為就把紙貼在牆上就好，5招最佳張貼春聯時間、避開禁忌，2024龍年招財納福、好運一直來。



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2024龍年春聯張貼

小時候都以為只是長輩想叫我們早起做家事，現在才知道貼春聯的最佳時間一般就是除夕當天早上6點到12點之間，這個時間是民俗專家口中「運氣最旺」的時候，當然也是很多長輩這個時間叫小朋友一起做最後的整理，但記得一定要把去年的清乾淨，才能貼上新的。





2024龍年春聯(大門)張貼順序很重要

長輩都會說，你去把大門擦一擦、要擦乾淨啦，記得要對著門看，從右邊開始貼、再貼左邊，最後才是上面。也要記得上仄下平，不可以貼錯。那為什麼要先貼右邊，因為很多民俗專家表示，先從屋內看門，左青龍、右白虎，所以當你從外面對著門時，就是要從右邊開始貼。



此外，怎麼分辦上仄下平，則從春聯的最後一個字來判斷，右邊貼一聲、二聲的平聲，左邊貼三聲、四聲的仄聲。而平聲字就是國字注音第一聲、第二聲，仄聲則是字注音第三聲、第四聲。



2024龍年「春」、「福」、「滿」、「財」張貼方法

也有許多年輕人為了省時、省事，都會張貼單字的春聯，比如「春」、「福」、「滿」，而這些字的張貼也是大有學問。其中，春字一要注意，一定不可以貼在住家大門與房門、在古時會有寓意這裡是聲色場所，意思。此外春字是可以倒著貼、寓意春來到來。



還有「福」字，請記得如果是張貼在大門一定要正貼，而「滿」字則是長輩最愛貼到冰箱門上或米桶、寓意倒滿、滿滿的，而如果有存錢桶也是可以貼到上面，此字也是可以倒著貼。最後一個「財」則是要記得不可以貼到廁所門口、垃圾桶，更不可以倒著貼，不要把財倒出去了。



2024龍年門神怎麼貼

很多長輩，一定會在家中大門張貼門神，請記得張貼時一定要先把舊的撕掉、撕之前記得雙手合十謝謝門神這一年的照顧。然後，大門擦乾淨時，記得第一張貼時門神一定要面對彼此，不能各自往外看。同時，貼上新的之後，也要自報家門，請門神守護你們一整年。



2024龍年春聯張貼數量

小時候看到長輩都會數著家中貼了多少春聯，也會覺得是在計較什麼，後來才知道，每一年家中貼的春聯一定要是單數，單位在民俗專家口中是陽數、是吉祥的數字。而偶數則是陰數，貼成偶數怕招陰，一不小心就成為民俗專家口中的衰運一整年。