7-ELEVEN三大冰品新品、還有買一送一帶你吃！為了要讓人春節討吉利、運氣旺，7-ELEVEN這次推出3大系列「橘子、鳳梨冰品」，打造開運吃法。無論是超夯「霜淇淋」、復古敲敲杯子的「思樂冰」，還是限定門市的「COLDSTONE」冰品，給你新品、再給你優惠。



推薦閱讀：中和人超市逛起來！超夯日本超市「LOPIA」插旗中和環球，5大區「日本栃木草莓、生魚片壽司、A5黑毛和牛」帶你逛。







7-ELEVEN霜淇淋，在2/7起推出新口味「鈔桔綠HIGH不知火橘霜淇淋」，特別使用日本愛媛縣的凸頂柑「不知火橘」作為原料，酸甜橘子香氣的新吃法，讓人越吃越涮嘴。2/7起買2支霜淇淋，再加碼送「鈔桔綠HIGH」可可糖片組，鈔票、桔子、綠葉裝飾隨機造型贈送，諧音「鈔桔綠」超吉利。此外，在2/7~2/14春節期間，只要使用icash2.0或icash pay支付，享買一送一優惠，趁機嚐鮮很可以。







懷舊思樂冰系列，則在2/7起推出新口味「桔運龍來橘子風味」，主打柑橘的清新香氣、加上甜酸氣泡的輕盈口感，象徵新年大吉大利。配合新品上市，在2/7-3/5期間，每週末五六日，可享「思樂冰全品項」第二杯半價優惠，杯身上同步也有「撕樂大吉」貼紙，撕開貼紙可以獲得專屬優惠。





7-ELEVEN霜淇淋新品

鈔桔綠HIGH不知火橘霜淇淋

在7-ELEVEN部分門市設立的「COLDSTONE專櫃」，這次春節期間推出全新口味「蘋安旺來-蘋果鳳梨酥冰淇淋」，基底是青森蘋果香氣的「蘋果風味冰淇淋」，拌入鳳梨果丁、酥脆餅乾增添口感，2/7起同步送「鈔桔綠HIGH」隨機可可糖片組，2/8~2/18活動期間還有「第二杯半價」優惠，新品趁機吃起來。

販售期間：2024/2/7(三)~3/5(二)

售價：59元

優惠活動：

2/7~2/14春節期間，每日憑icash2.0或icash pay支付，享買一送一。

2/16~3/5期間每週末五六日，憑icash2.0或icash pay支付，任選第二支半價。

2/7起，買2支霜淇淋，送「鈔桔綠HIGH」可可糖片包（隨機一款）。



7-ELEVEN思樂冰新品

桔運龍來橘子風味思樂冰

販售期間：2024/2/7(三)~3/5(二)

售價：特大杯45元、大杯39元、中杯30元

優惠活動：2/7至3/5期間每週末五六日，全品項享第二杯半價。



7-ELEVEN COLDSTONE專櫃新品

蘋安旺來-蘋果鳳梨酥冰淇淋

販售期間：2024/2/7(三) ~4/16(二)

售價：2oz 59元、3oz 89元(脆餅須加價20元)

優惠活動：

2/8~2/18活動期間購買3oz系列冰淇淋，享第二杯半價。

2/7起，買全品項冰淇淋，送「鈔桔綠HIGH」可可糖片包（隨機一款）。



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。