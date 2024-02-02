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西門町酸菜魚大戰開打！這一鍋「叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚」新開店進駐西門町，台北人0元升級、免費加菜吃起來。

2024-02-02 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚、@poooyii 人氣：307
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編輯 張人尹

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這一鍋加入「西門酸菜魚」大戰！酸菜魚近年在台灣掀起吃貨話題，排隊才吃得到的「刁民」插旗西門町之後，這一鍋集團旗下「叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚」也將在2/6起正式進駐西門町，主打比臉盆還要大的「鴛鴦泡椒酸菜魚」，還推出台北市、新北市民的免費升級、餐點免費招待優惠，挑戰西門町酸菜魚新話題。

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「叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚」西門昆明店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載


看準「酸菜魚」話題，這一鍋集團針對原先「這一鍋Share more」麻辣鍋吃到飽店型，在原址改為新品牌「叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚」，搶攻超夯酸菜魚商機。「叁加叁」特色主打超浮誇鴛鴦大碗，一次品嚐到「招牌泡椒酸菜魚、老火酸白菜魚」兩種湯頭風味，而湯底的烏鱧魚片也可替換成「酸菜牛/酸菜豬」，打造酸、麻、辣、爽的台味新吃法。
叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚 鴛鴦鍋 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

除了經典酸菜魚之外，「叁加叁」也特別推薦「新川台味」的特色點小點系列，必點招牌「川味熊貓涼粉」靈感來自於經典動漫「中華一番」的特色料理，以台式古早味的涼粉、搭配椒麻醬汁，Q彈口感搭配椒麻鹹香風味超涮嘴。甜點系列則有「麵茶麻糬」以麵茶粉、黑糖蜜的搭配，讓人說什麼都要留甜點胃給它。
「叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚」西門昆明店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

配合新門市開幕，「叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚」西門店推出三波優惠活動，2/6~2/8試營運期間，憑IG打卡分享畫面享「套餐6折」優惠。在2/11~2/16開幕期間，憑「台北市」或「新北市」相關證件享主鍋0元升級成鴛鴦鍋，再加碼「搖滾魚皮」免費招待。2/17~2/25出示身分證件、對中兩個數字3，享「麻辣雙蛋」33元優惠，台北人手刀約吃魚。
叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚 推薦湯底 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載


 

「叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚」西門昆明店

地址：108台北市萬華區昆明街84號
電話：02-2381-0008
 

「叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚」西門昆明店 開幕優惠活動

活動期間：2024/2/6~2/8
活動地點：憑IG打卡分享畫面享套餐6折。

活動期間：2024/2/11~2/16
活動地點：凡持「台北市」或「新北市」相關證件享主鍋0元升級，再加碼餐點招待。

活動期間：2024/2/17~2/25
活動地點：出示身分證件內含兩個數字3，加價購明星餐點「麻辣雙蛋」只要33元。

詳細活動規範及供應情形，依 叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚 官方公告為準。

 

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叁加叁 鴛鴦泡椒酸菜魚 叁加叁 這一鍋 西門町 more
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