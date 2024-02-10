一般的校園青春劇、愛情劇已經滿足不了我們，許多人看片喜歡跟著一起大力動腦，特別是不看到最後一刻就無法揭開真相的推理系作品，讓人更容易就投入導演與編劇們營造的詭譎氛圍。盤點2023一整年，其實一字排開還不少日劇都是屬於需要動腦的懸疑作品，而且隨著劇情也能一步步感受到人性的黑暗面，推理控不妨趁著春節年假有空時，一起來複習2023年的推理系懸疑片單吧。
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CODE－願望的代價－
主要演員：坂口健太郎、染谷將太
「CODE－願望的代價－」是改編自台劇「浮士德遊戲」的懸疑燒腦系作品，坂口健太郎飾演的刑警「二宮湊人」，為了找出未婚妻死亡的原因，並運用了一款可以實現任何願望的神秘APP「CODE」，染谷將太飾演的自由記者「椎名一樹」則是為了要追查「CODE」背後的真相，不斷監視二宮的行動。一旦使用「CODE」APP，就必須付出很大的代價，在二宮追查未婚妻事件的過程中，也逐漸發現了APP背後的潛在陰謀。
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隼消防團
主要演員：中村倫也、川口春奈
說到池井戶潤，日劇迷一定都知曉他最擅長描寫的是中小企業或銀行業的爭鬥劇情，而這部改編自他作品的「隼消防團」，舞台搖身一變來到了寧靜的村莊，中村倫也飾演的小說家主角「三馬太郎」原本想到鄉村度過閒雲野鶴的生活，結果卻因當地居民邀請加入消防隊，而意外捲入一場連續縱火案，深陷謎團的太郎開始尋找真相，也發現隱藏在村莊深處的巨大陰謀正在悄悄展開。
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最好的教師 1年後，我將被學生□掉
主要演員：松岡茉優、蘆田愛菜
還記得菅田將暉當年所主演的「3年A班」為你帶來多大震撼嗎？如果你喜歡校園懸疑劇，那就不能錯過由同個團隊所打造的這部全新作品，松岡茉優飾演的3年D班導師「九條里奈」，在畢業典禮當天竟被自己的學生推下樓梯，更離奇的是她穿越到一年前，里奈也趁這個機會想要抓出當時的兇手；共演的還有已經成長得亭亭玉立的童星蘆田愛菜，一場師生之間的猜忌戰鬥，即將在這個夏天拉開序幕。
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VIVANT
主要演員：堺雅人、阿部寛、二階堂富美、松坂桃李、役所廣司
本劇不只堺雅人與阿部寛這兩位重量級男星出演，共演的二階堂富美、松坂桃李、役所廣司、二宮和也都是眾所認同的演技派演員，開演前只知道團隊遠赴蒙古拍攝超過2個月，而且劇情在當時完全保密到家，待正式播出之後才知道原來是劇情千迴百轉的諜報片，而且每一集幾乎都有新的爆點，讓相當多的日本與台灣戲迷在上檔期間都望穿秋水等待最新一集。
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她們的犯罪
主要演員：深川麻衣、石井杏奈、前田敦子
身為大型服飾公司公關的「日村繭美」（深川麻衣 飾）、全職家庭主婦「神野由香里」（前田敦子 飾）、新人刑警「熊澤理子」（石井杏奈 飾），原本應該是互相沒有交集的3名女性，但數個月後在靜岡發現了一名女性遺體，讓她們的生活開始發現意想不到的轉變……。
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Last Man～全盲搜查官～
主要演員：福山雅治、大泉洋、吉田羊、今田美櫻、永瀨廉
最強帥大叔組合出現了！福山雅治在本劇挑戰演出一名FBI盲人調查員「皆實廣見」，雖說他雙眼看不見，但總是能解決各種疑難案件，他啟程出發到日本，目的是為了加強日本警視廳與聯邦調查局之間的合作關係，沒想到與擁有超強正義感的刑警「護道心太朗」初次見面就是一場災難，個性相剋的兩個人要一起攜手合作處理棘手案件，究竟會擦出什麼火花，實在太令人期待了。
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佔領大醫院
主要演員：櫻井翔
櫻井翔飾演的警察「武藏三郎」因為某個案件被停職，並與家人分居，某天他的妻子所任職的日本知名大醫院，竟被一個鬼面集團用武力所佔據，瞬間所有的職員都變成人質， 同時也包含三郎的妻子（比嘉愛未 飾）在內。個性沉著又正義感強烈的武藏三郎負責出面與武裝集團交涉，將為觀眾帶來一段頭腦戰與體力戰兼具的刺激故事，而第二部的「佔領新機場」則在2024年冬季日劇登場，而且新登場的武裝集團不是以七彩的鬼面具來區分，而是換成12生肖造型，繼續再為觀眾帶來一段頭腦戰與體力戰兼具的刺激故事。
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絕對不可能～偵探上水流涼子的解析～
主要演員：天海祐希、松下洸平、白石聖、中川大輔
高挑又帥氣的天海祐希，在本劇當中飾演一位從律師轉職而成的偵探「上水流涼子」，與她那位性格古怪但智商卻高達140的天才助手「貴山伸彥」（松下洸平 飾）互相合作，兩人用盡各種極端且不合乎常理的手段，來解決一樁又一樁神秘不可測的案件。
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風間公親−教場0−
主要演員：木村拓哉、新垣結衣、北村匠海、白石麻衣、赤楚衛二、坂口憲二
2020年與2021年由木村拓哉所主演的日劇特別篇「教場」深受觀眾好評，他在劇中飾演的白髮教官「風間公親」作風鐵血、絲毫不講情面，加上緊湊、略為黑暗的劇情，因此連續兩年都獲得極佳迴響，到了2023年更是決定拍成長篇日劇與觀眾再度相見。同劇更有新垣結衣、北村匠海、白石麻衣、赤楚衛二等超人氣演員，最令人驚喜的是因病停止藝能活動的坂口憲二竟也參與演出，可說是本季最期待的戲劇之一。
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UNKNOWN
主要演員：高畑充希、田中圭、吉田鋼太郎、町田啓太、麻生久美子
喜愛懸疑片的粉絲快收清單！高畑充希扮演的週刊記者「闇原心」其實是一個吸血鬼，但她卻巧妙混在人類世界中，與一般人無異地正常生活，甚至與派出所警員「朝田虎松」（田中圭 飾）相識相戀。就在兩人猶豫是否步入婚姻之際，鎮上卻發生了一起駭人聽聞的連續殺人案件，讓他們彼此的秘密再也藏不住。
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敲響密室之門
主要演員：松村北斗、西畑大吾
專門解開詭異案件的偵探「御殿場倒理」（松村北斗 飾）專長是研究作案手法「HOW」，另一名神秘偵探「片無冰雨」（西畑大吾 飾）則善於探究犯案動機「WHY」，針對同一個事件，兩人的拿手好戲分別在不同領域，因此既是對手也是好拍檔，他們共同經營一間偵探事務所，為各個有困擾的客戶，陸續為他們挖出事件的真相。
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黑色家庭 -新堂家的復仇-
主要演員：板谷由夏
繼「黑色醜聞」、「黑色復仇」之後，讀賣電視製作的黑色系列再度推出第3部「黑色家庭 -新堂家的復仇-」，故事描述了新堂家的次女「梨里杏」因意外突然過世，還盛傳她與班導之間曾進行「爸爸活」（パパ活），家裡鬧得雞犬不寧。就在此時，板谷由夏飾演的新堂家女主人「新堂一葉」發現女兒的死亡並非意外，甚至與企業世家早乙女有關連，因此一家人決定查出次女離世的真相，為她討回公道。
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ONE DAY -平安夜的騷動-
主要演員：二宮和也、中谷美紀、大澤隆夫
在平安夜的午夜12點過後，原本應該是沒有交集的3名男女，因為一起神秘的槍殺事件而產生關聯，分別是失去記憶後倒在被害人眼前的「勝呂寺誠司」（二宮和也 飾）、孤獨一人的廚師「立葵時生」（大澤隆夫 飾）以及把事業擺第一的電視台女主播「倉内桔梗」（中谷美紀 飾），3名要角都請來了戲劇圈知名的實力派演員來詮釋，喜歡看懸疑燒腦劇的人，這部絕對要好好放入清單。
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