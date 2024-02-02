下班就想和朋友約會、就想要放鬆一下心情、就想和另一半有著不切實際但又很真實的約會。堪稱全台最美高空海鮮餐廳SEA TO SKY，為了讓上班旅下班多一個約會的理由、為了讓情侶之間有一個可以約會的話題，將以「高空光影」為主題推出全新系列調酒，同步更新輕食菜單，2024高空秘境酒吧「SEA TO SKY Bar」新菜單搶先看。



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這一次SEA TO SKY Bar全新酒單，以高空景觀中不同時刻的「光影」為靈感發展出的視覺系調酒，將戶外空間的光影色彩融入調酒的設計，天色明暗變化都能讓調酒呈現出不同的的視覺效果，十分吸睛！調酒風味以清新的春季風格為主軸，選用多款新鮮水果如葡萄、芒果、蜜梨、芭樂…等，與茶和香料做結合，果香清甜氣息搭配茶香提味，整體口感更加清爽，並使用香料與煙燻手法提升風味層次。





同時，酒吧還提供多款精釀生啤酒，其中與台灣在地品牌-啤酒頭聯名推出SEA TO SKY清新海鹽風啤酒，將海洋元素融入啤酒中，檸檬香氣與啤酒花結合，尾韻中的淡淡海鹽鹹味讓口感更加獨特，是獨家隱藏版口味。此外，SEA TO SKY Bar與餐廳共用紅白酒單，上百款的紅白酒、烈酒和香檳可供選擇。





除了全新酒單之外，SEA TO SKY Bar晚上九點之後加碼提供別具風味的酒吧輕食。主廚團隊以「亞洲風味小點」為概念，以拿手的海鮮食材貫穿構思，推出一系列海鮮小點，西式手法結合亞洲風味，強調食材與各式香料的巧妙運用，善用辛、香、麻、辣味點綴其中，非常適合佐酒搭配。



包含饒富趣味又吸睛的台式小點「迷你刈包、豬腹肉、紫甘藍」，中式川味微麻辛辣的「酥炸虎蝦、櫻花蝦、川味辣醬」，南洋香料氣息濃郁「軟殼蟹塔可、沙嗲」，更有搭配中式剁椒辣醬的「煙燻鮭魚、剁椒蕃茄辣醬」，中西手法融合，以亞洲風味層次點綴，讓餐酒搭配更具特色。





SEA TO SKY Bar 年末聚餐小酌首選 第二杯47元撫慰想喝酒的心

迎接過年前聚餐旺季，SEA TO SKY Bar推出第二杯酒47元的特別優惠，為您的心靈提供一整年的撫慰。多達33款品項，包括紅白酒、調酒和啤酒可任意搭配。



活動期間：即日起，不限定平假日、不限時段

活動品項：調酒全品項/啤酒全系列/SEA TO SKY紅白酒

活動規則：以每桌人數計，每位賓客可享有1次第二杯47元優惠。結帳時以價低品項優先折扣。





SEA TO SKY Bar 訂位資訊

地址：台北市信義區忠孝東路五段68號47樓（微風信義百貨，捷運市政府站3號出口）

電話：02-2758-1116

營業時間：週一至週日17:30-01:00

訂位資訊：https://reurl.cc/M4jNkm