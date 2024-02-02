新莊人、三重人都要去耍浪漫！一年一度214情人節即將到來，雖然今年情人節卡在農曆過年初五，但依然要和情人一起度過浪漫時刻。新北市高灘處特別將新莊新月橋、三重辰光橋變成夢幻情人橋，連續36天不間斷的情人節光雕展，於2/8起一路點燈至3/14，揪大家一起到橋上漫步、享受最悠閒的兩人時光。







浪漫新北水岸就由情人節光雕展，於活動期間每天傍晚五點半至晚間十點點燈，連接板橋和新莊的「新月橋」，平常就是兩地人夜間漫步或夜騎腳踏車的跨河景觀橋，此次搭上情人節光掉主題，不僅有七彩變化的光雕，橋上步道上更打造粉色愛心光廊，並用燈條勾勒出小情侶依偎在一起的圖騰，讓人走過、路過、也被閃到。







而位於三重的辰光橋則是化身為星光隧道，以藍色光雕進行設計，橋的兩側用LED星星燈妝點，整座橋營造出蔚藍宇宙的錯覺，走在星空隧道中不妨抬起頭看看，沿途有12星座星象圖散佈在其中，



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新莊新月橋、三重辰光橋情人節光雕展

活動時間：2024/2/8~2024/3/14

點燈時間：每日亮燈時間為晚上5點半至10點



新莊新月橋 交通資訊

捷運：在新莊站下車步行至新莊廟街。

公車：搭乘台北客運307或310至板橋國中站下車。

自行開車：

1、板橋：快速道路65號五股土城線北上→下閘道接縣民大道一段→左轉台3線民權路→直行接106縣道中正路→板橋國中→抵達新月橋。

2、新莊：快速道路65號五股土城線南下→左轉台1甲線中正路→右轉新泰路至底→左轉環河路→至利濟街右轉堤防停車場→抵達新月橋。



三重辰光橋 交通資訊

捷運：

1、捷運三重站下車後，走至機場捷運線A2三重站，1A出口出站即可抵達。

2、桃園機場捷運於A2三重站下車後，1A出口出站即可抵達。



公車：搭乘227、264、640、986至捷運三重站下車。

自行開車：

1、台北市忠孝大橋往新北市三重區→中山路匝道→疏洪右岸堤防道路→右轉8號越堤道→左轉疏洪一路(往新莊方向)直行→重新橋中山橋間即可抵達幸福水漾公園停車場。

2、國道1號(中山高速公路)於五股交流道下→往五股方向→新五路→右轉中興路→沼澤生態區→右轉疏洪一路→高速公路橋下→疏洪荷花公園→重新橋中山橋間即可抵達幸福水漾公園停車場。