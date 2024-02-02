怎麼辦啦！可口可樂鐵粉要衝西門町了，「可口可樂」今年以「魔力相連 暢享龍年」的概念，於2/2起至3/3在「2024台北燈節龍躍光城」盛大展出「可口可樂」龍年花燈，同時，2月17日起每日定時推出燈光秀表演。此外，只要於「可口可樂」龍年花燈現場參與「龍來獻祝福」活動，還可免費獲得龍年限定雷射貼紙、可口可樂暢享龍年美味優惠券。



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為迎接龍年，「可口可樂」不僅應景推出龍年限定包裝，2/2起「可口可樂」龍年限定包裝上的金龍圖樣更將化身為實體花燈，與台北燈節一同「龍」光煥發。「可口可樂」花燈設計以品牌標誌性的紅色呼應年節氛圍，並藉由象徵「欣欣向龍」、「龍情蜜意」、「龍鳳呈祥」、「魚躍龍門」、「龍轉乾坤」的如意圓盤串聯成巨大金龍，其中部分材料採用回收鋁件打造，與台北燈節共同響應環保永續理念。



「可口可樂」花燈展出時間自2/2起至3/3，陪伴消費者從農曆新年至元宵的每一刻歡聚時光。自2月17日起，「可口可樂」龍年花燈將每日定時呈現燈光秀表演，並於現場設置LED互動牆，結合工藝、科技與聲光效果，為消費者帶來全新感官饗宴。





並且可口可樂特別與西門町在地熱門商家攜手合作，於2/17起至3/3限時推出「龍來獻祝福」活動，只要掃描現場 QR Code，輸入祝福對象並上傳照片，便能將財運、事業、健康、愛情等祝福語躍上現場LED互動牆，滿載心意的祝福畫面，即可獲得「可口可樂龍年限定雷射貼紙」與「可口可樂暢享龍年美味優惠券」各乙份，將照片分享至個人社群平台並完成指定#Hashtag，還可加碼獲得紀念照片乙張。













可口可樂2024台北燈節暨龍來獻祝福活動相關資訊

時間：2月2日起至3月3日，花燈亮燈時間為17:00至22:00

地點：台北市萬華區中華路一段138號(西門町商圈)

備註：13歲以下的小朋友，建議由家長陪同



可口可樂2024暢享龍年美味優惠券

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