台茂真的很寵桃園人！作為桃園老字號購物中心，無論平日週末，總是有滿滿的人潮賴在台茂裡，逛街、吃飯、看電影全都能滿足所有享受。為了讓大家每次來都有不同的驚喜，在特殊節日舉辦戶外活動，跨年有跨年煙火秀，過年當然也少不了最重要的年貨大街，這次不僅有室內「迎春年節美食匯」，在過年連假期間也有戶外春節市集和免費表演秀，一次滿足大小朋友。







在B2微笑劇場打造桃園最大年貨美食展「迎春年節美食匯」，集結27個廠商、超過上千件年節美食齊聚在台茂，讓大家不用東奔西跑就能一次買齊。現場有現做美食實演區、人氣伴手禮、泰國團購美食、金門澎湖外島美食及澎拜年貨等，其中初登場的泰國美食區，芒果乾、維他豆奶、小老闆海苔等







從超罪惡的奶酥麵包和奶酥醬「酥酥有練過」、人氣蘿蔔糕「杦月初。植感食光」、可愛造型雞蛋糕「暖心時刻」等現做美食，保證讓大家飽著肚子離場。外島美食區也將金門貢糖、馬家麵線及澎湖花枝蝦排等搬到台茂，不用飛外島就能輕鬆買到，無論自用送禮都超適合。就連超應景的春聯、紅包也通通有。





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