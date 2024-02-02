台茂真的很寵桃園人！作為桃園老字號購物中心，無論平日週末，總是有滿滿的人潮賴在台茂裡，逛街、吃飯、看電影全都能滿足所有享受。為了讓大家每次來都有不同的驚喜，在特殊節日舉辦戶外活動，跨年有跨年煙火秀，過年當然也少不了最重要的年貨大街，這次不僅有室內「迎春年節美食匯」，在過年連假期間也有戶外春節市集和免費表演秀，一次滿足大小朋友。
在B2微笑劇場打造桃園最大年貨美食展「迎春年節美食匯」，集結27個廠商、超過上千件年節美食齊聚在台茂，讓大家不用東奔西跑就能一次買齊。現場有現做美食實演區、人氣伴手禮、泰國團購美食、金門澎湖外島美食及澎拜年貨等，其中初登場的泰國美食區，芒果乾、維他豆奶、小老闆海苔等
從超罪惡的奶酥麵包和奶酥醬「酥酥有練過」、人氣蘿蔔糕「杦月初。植感食光」、可愛造型雞蛋糕「暖心時刻」等現做美食，保證讓大家飽著肚子離場。外島美食區也將金門貢糖、馬家麵線及澎湖花枝蝦排等搬到台茂，不用飛外島就能輕鬆買到，無論自用送禮都超適合。就連超應景的春聯、紅包也通通有。
同時，2/10~2/14春節連假期間，在戶外台茂公園推出「春節市集」，現場有方人也麻糬、不思閣米甜圈、美式手工漢堡、章魚燒、韓國釜山糖餅等36家人氣攤位和文創手作小物。一旁的圓形廣場每日還有限定表演秀，魔幻秀、火龍秀、花式扯鈴、碰碰狐&鯊魚寶寶見面會、板凳樂團等，
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台茂迎春年節美食匯
活動日期：即日起至2月6日
活動地點：台茂B2樓微笑劇場
台茂春節市集
活動日期：2月10日到2月14日
活動時間：14:30-19:30
活動地點：台茂公園
台茂春節表演活動
活動地點：台茂公園 圓形廣場
大年初一 2/10 15:00-15:40 超視覺魔幻秀
大年初二 2/11 15:00-15:40 祥龍絕藝特技(花式扯鈴、立方體特技、炫火狂舞特技)
大年初三 2/12 15:00-15:40 碰碰狐&鯊魚寶寶見面會
大年初四 2/13 19:00-19:40即將成真火舞團「火龍焰舞迎新春」
大年初五 2/14 15:00~16:00「戀愛搖滾曲-板凳樂團」