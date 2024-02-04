為了讓老饕們可以品嚐到最道地的日本美食，大倉久和大飯店2月8日起攜手日本貿易振興機構及日台交流協會推出「日本海鮮祭感恩回饋活動」，針對館內最有人氣的三間餐廳推出限定日本海鮮料理，其中人氣吃到飽自助餐食材升級再加菜無需額外加價即可無限享用。此外，更推出久和會員用餐優惠、消費滿額抽國內外五星級飯店住宿及星宇航空機票等眾多摸彩好禮。



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首推歐風館自助餐吃到飽主打北海道生食級干貝食材再升級，活動期間午、晚餐無限供應四大干貝主題料理，不僅有升級版的鐵板燒干貝，北海道生食級干貝直接霸氣升級成2S等級。此外除了可以品嚐到干貝握壽司之外，更準備寶船壽司，象徵搭載七福神和寶物的帆船，可以品嚐到內含北海道生食級干貝及鮭魚卵的散壽司，也是表現新年的季語。不需額外加價即可無限享用。





同時，桃花林中國料理餐廳王建榮主廚特別選用生鮮的北海道生食級干貝，主打干貝等級再升級，推薦菜色包含煎焗北海道干貝廣生面與蒜香焗北海道干貝等四道料理。售價每道400元起至1,600元，另加一成服務費。煎焗北海道干貝廣生面號稱飛天麵，以廣東炒麵為創意發想，搭配重達45至50公克的北海道冷藏生食級干貝兩顆，象徵2024新的一年開春船揚起帆，好運一飛沖天。





還有最能展現王建榮主廚的粵菜深厚底蘊功力非蜂巢荔茸北海道干貝莫屬了，屬於廣東的招牌菜色之一，工序同樣繁瑣，也考驗廚師對於火候的精準掌握度。荔茸為芋泥之意，主廚運用蜂巢荔芋角的概念巧妙製成芋泥，再包覆上冷藏的北海道生食級大干貝，經油炸處理。芋泥外皮酥脆中散發綿密口感，而干貝則保持鮮嫩多汁的特色。





還有位於五樓的山里日本料理和食區、鐵板燒區、天婦羅區及壽司區分別推出各二至四道日本海產料理。其中，北海道帆立貝豆乳鍋及北海道干貝鱈場蟹陶板燒，藤村料理長精心設計照燒、奶油燒、鹽烤及海膽醬陶板燒四種口味的北海道干貝鱈場蟹陶板燒，每一口都散發著極致的鮮香，口感柔軟又有韌度，呈現出豐潤飽滿的口感，鮮香爽滑，絕對是品味奢華的至臻之選。





鐵板燒區、天婦羅區及壽司區分別以各式豐富的日本水產打造鱈魚白子壽司、西太公魚天婦羅、山藥鱈魚白子鐵板燒、干貝海膽紫蘇卷及厚岸生蠔等美饌。新鮮的水產就用主廚們高超的廚藝帶出食材最純粹的美味。讓品味愛好者盡情沉醉於北海道干貝、鱈場蟹、海膽及生蠔等新鮮水產的美味之中。以獨特精準的烹飪技法，呈現出豐潤飽滿的口感，鮮香爽滑，絕對是品味奢華的至臻之選。





大倉歐風館自助餐廳「日本海鮮祭感恩回饋」

限定菜單：鐵板燒干貝、干貝握壽司、寶船壽司、玉子豆腐佐松葉蟹肉汁

餐期時間：午餐 11:30 – 14:00 週一至週五1,280元 / 週六至週日1,580元（需另加一成服務費）

晚餐 18:00 – 21:30 週一至週四1,480元 / 週五至週日1,580元（需另加一成服務費）



大倉桃花林中國料理餐廳「日本海鮮祭感恩回饋」

煎焗北海道干貝廣生面(一份) 750元

北海道干貝燒賣(每籠三件) 400元

蜂巢荔茸北海道干貝(每份三件) 1,050元

蒜香焗北海道干貝(每份五件) 1,600元



大倉山里日本料理餐廳 「日本海鮮祭感恩回饋」

海道干貝鱈場蟹陶板燒(照燒、奶油燒、鹽烤) 1,800元

北海道干貝鱈場蟹陶板燒(海膽醬陶板燒) 2,500元

北海道帆立貝豆乳鍋 800元

干貝海膽紫蘇卷(一份) 700元

山藥鱈魚白子(一份) 300元

厚岸生蠔(一份) 500元

干貝壽司(一貫) 200元

海膽壽司(一貫) 480元

鱈魚白子壽司(一貫) 300元

北寄貝壽司(一貫) 200元

干貝天婦羅(一份) 300元

海膽天婦羅(一份) 400元

鱈魚白子天婦羅(一份) 250元

西太公魚天婦羅(一份) 250元



大倉久和大飯店 訂位資訊

電話：02-2523-1111

線上訂位：https://reurl.cc/NqAEK9