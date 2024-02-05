每一個人心中，都有一盒自己超級喜歡的鐵路便當，不論是傳統便當、還是各地的車站便當。而在車站便當中，又以「奮起湖鐵路便當」最為有名，而奮起湖在那、為什麼有名，奮起湖除了便當還有什麼可以吃、可逛，窩客島與易遊網整理出5間奮起湖必吃、沒吃過等於沒來奮起湖。



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奮起湖位於嘉義縣竹崎鄉中和村，海拔約1,400公尺，因東、西、北三面環山，中間低平，形如畚箕，故舊稱畚箕湖。由於此區位於阿里山森林鐵路之中點，早年以老街、便當和四方竹聞名。同時，它亦成為附近村落趕集聚散之地，因而村落聚集在火車站附近。





而在奮起湖火車站下方有一條五百公尺左右的老街，街中的店家販賣特產，例如當地的甜甜圈、草仔粿、愛玉、便當、豆花等美食，吸引不少遊客購買。由於旅遊興盛，這條臺灣海拔最高的老街也成為許多人旅遊阿里山必訪的地點。奮起湖老街位於車站下方，早年沒有街名，當地人僅以「街仔」稱之，是奮起湖商家最早聚集的地方。在阿里山公路、鐵路未開闢前，這兒即已略具雛形，可說是條百年老街。





而在美食方面，首推甜點控必吃的「百年檜木甜甜圈」，有別於一般吃到的連鎖品牌的甜甜圈，「百年檜木」主打的就是一個台灣人的老味道，沒有太多香料、色菜，包留的就是現點現做、外酥內軟，很快就賣完的風格，可以說是便當之外的，首選必吃。





而還有另一道讓人不得不說就是一定要吃的就是「愛玉伯ㄟ厝」，這個不是內行不會知道，就會知道真的沒有認真走，一定會找不到的「愛玉伯ㄟ厝」。主打一個可以看風景、又可以品嚐到好吃天然的愛玉，最特別的是沒有外帶，其中三大主打鮮桔愛玉、鳳檸愛玉、梅子愛玉都不能加冰塊，可以品嚐到最古早的愛玉味道，會讓人吃一次就喜歡。





此外，還有長輩、小朋友最愛的街仔尾阿嬤草仔粿，人氣部落客靜怡＆大顆呆分享時說，餡料飽滿，外皮很Ｑ帶有點厚度，這類的食物我比較喜歡吃外皮，所以喜歡這樣帶有點厚度的。阿嬤草仔粿每天都有現做時間，所以也是奮起必排美食之一。



還有最讓人驚奇、但吃一次就不會忘的「奮起湖豆腐店」，也可以說除了便當最有人氣的美食之一。人氣部落客靜怡＆大顆呆分享時說，哇沙米豆腐，新鮮板豆腐淋上油膏，一旁搭配哇沙米，可以依照個人喜好添加，是新鮮現磨的哇沙米，哇沙米香氣足，帶點嗆感，跟豆腐沒有違和感。最後，就不能不介紹奮起湖便當，而那一間最有味道、那一間最道地，那只能說就是見人見智了，不管你是喜歡吃人氣奮起湖大飯店鐵路便當、還是街邊的雅湖便當，都有自己的擁護都，對於第一起來到奮起湖，如果是想嚐個味道，會建議都吃吃看、和家人朋友分著吃，必竟這麼久才來一次。



2024奮起湖 推薦必吃5選

百年檜木甜甜圈、愛玉伯ㄟ厝、街仔尾阿嬤草仔粿、奮起湖豆腐店、奮起湖鐵路便當



2024奮起湖必吃百年檜木甜甜圈

地址：嘉義縣竹崎鄉中和村奮起湖50-2號



2024奮起湖必吃愛玉伯ㄟ厝

地址：嘉義縣竹崎鄉151號



2024奮起湖必吃街仔尾阿嬤草仔粿

地址：嘉義縣竹崎鄉7鄰80號



2024奮起湖必吃奮起湖豆腐店

地址：嘉義縣竹崎鄉奮起湖147號



2024奮起湖必吃奮起湖鐵路便當

奮起湖大飯店便當 地址：嘉義縣竹崎鄉178-1號

雅湖便當 地址：嘉義縣竹崎鄉奮起湖112號





圖片來源：中華民國交通部觀光署 https://www.taiwan.net.tw/m1.aspx?sNo=0001116&id=C100_437



圖片來源：人氣部落客靜怡＆大顆呆 https://www.walkerland.com.tw/article/view/290379



圖片來源：易遊網 https://walkr.tw/ITPx1Tn4