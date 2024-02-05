春節連假優惠先衝全家！看準春節7天連假返鄉、外出踩春旅遊的人潮，全家便利商店特別推出19大優惠活動，由大家最愛的霜淇淋、咖啡為主打，分別推出寄杯、寄冰等各種優惠組合，讓大家返鄉出遊旅程中，有一杯全家咖啡提神、一支全家霜淇淋打發塞車時刻。







打開手機全家APP就能寄杯、寄冰的隨買跨店取，於2/7-2/14連續8天推出13個優惠組合，以吉祥數字168、1688、8888元，分別推出多款咖啡、霜淇淋、私品茶等優惠，最推薦必搶的有「特大杯經典美式5杯168元」，以及大禮盒組合優惠「大杯經典拿鐵20杯、私品茶55元系列15杯、霜淇淋15支」只要1,688元就有。







而8,888元則是可以換到大杯經典美式388杯或大杯經典拿鐵318杯，再加碼贈送88888點，整個超划算一定要先寄杯寄起來。就連茶葉蛋也推出寄蛋優惠，60入只要588元，平均一顆不到10元，每天一顆茶葉蛋補元氣。除了線上APP優惠之外，實體門市也推出專屬優惠，2/7至2/14期間，特濃美式和特濃拿鐵買一送一、私品茶全品項任選第二杯5折，霜淇淋任選口味第二支5元。2/7-2/20則是有南洋酸辣燙「馬尚煮」買3送1優惠。讓你整路不怕肚子餓。



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全家春節優惠 APP隨買跨店取

活動期間：2/7-2/14

優惠內容：

1、特大杯經典美式5杯168元（限購2組，兌換期限至113/4/30）

2、特大杯經典拿鐵4杯168元（限購2組，兌換期限至113/4/30）

3、大杯經典拿鐵20杯、私品茶55元系列15杯、Fami!ce全家霜淇淋15支1,688元。

4、大杯經典美式68杯1,688元。

5、大杯經典拿鐵55杯1,688元。

6、中杯單品美式40杯1,688元。

7、中杯單品拿鐵35杯1,688元。

8、大杯單品美式32杯1,688元。

9、大杯單品拿鐵29杯1,688元。

10、全家霜淇淋55支1,688元。

11、大杯經典美式388杯8,888元，加碼贈88888點，總量888組。

12、大杯經典拿鐵318杯8,888元，加碼贈88888點，總量888組。

注意事項：以上限購1組，兌換期限至115/12/25。



全家隨買跨店取優惠組合

活動期間：2/7-2/20

茶葉蛋60入588元（限購2組，兌換期限至113/6/30）



全家實體門市春節優惠

活動優惠：

1、2/7-2/14購買Let's Café特濃美式或特濃拿鐵，享同品項買1送1優惠。

2、2/7-2/14購買Fami!ce全家霜淇淋，享第二支5元優惠。

3、2/7-2/20 活動期間於實體店舖購買私品茶任一品項，享任選第二杯5折優惠。

4、2/7-2/20購買南洋酸辣燙「馬尚煮」，享買3送1優惠。



全家服務區優惠

活動期間：02/07-02/14

國道蘇澳服務區、國道石碇服務區、國道新營服務區、三義車亭服務區

滿額活動：

(1)累積消費滿588元，可得滿額好禮三選一兌換券。(中杯經典美式乙杯、FMC超柔抽取式衛生紙110抽乙包或Fami!ce全家霜淇淋乙支)

(2)累積消費滿888元，可參加「擲筊搏好運」活動。



台61線新豐休息站、台61線口湖休息站

滿額活動：累積消費滿388元，可得滿額好禮四選一兌換券。(中杯經典美式乙杯、中杯經典拿鐵乙杯、FMC超柔抽取式衛生紙110抽乙包或FamiCollection指定茶飲乙瓶)



注意事項：兌換券需至指定商場內全家便利商店兌換，需於2/14前兌換完畢。