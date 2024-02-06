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女友想要的三麗鷗巧克力！萬代「三麗鷗巧克力食玩」酷洛米、布丁狗賣萌登場，全台7-11「第二件六折」買起來。

2024-02-06 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：萬代 人氣：559
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編輯 張人尹

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超萌「三麗鷗巧克力」送女友！日本萬代、日本三麗鷗共同聯手推出的「三麗鷗巧克力食玩」在2023年賣出超過1億4千萬片，三麗鷗鐵粉通通買到失心瘋。這次「三麗鷗巧克力食玩」新增人氣大賞前兩名「酷洛米、布丁狗」新角色包裝，2/7起正式開賣，情人節前先掃貨買起來。

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三麗鷗巧克力食玩 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
萬代三麗鷗巧克力 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

超萌「三麗鷗巧克力食玩」以不同的三麗鷗明星包裝，其中搭配一片「隨機角色」的巧克力片，玩法是將外圍的巧克力一塊塊剝開，把中間的三麗鷗明星「解放」出來，讓人邊吃邊玩。本次巧克力更以白巧克力、夾心巧克力、草莓巧克力、藍莓巧克力，打造療癒配色。
萬代三麗鷗巧克力 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
萬代三麗鷗巧克力 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

其中，有機會拿到「HELLO KITTY、大耳狗、美樂蒂、酷洛米、布丁狗、帕恰狗、雙星仙子、人魚漢頓」共8個角色的巧克力片，外包裝有HELLO KITTY、大耳狗、美樂蒂造型，並且全新加入2023年三麗鷗肖像大賞台灣人氣票選前二名的「布丁狗」和「酷洛米」兩款新包裝，每款包裝裡面一樣是隨機角色的巧克力片，讓人盲抽增添樂趣。
三麗鷗巧克力食玩 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
萬代三麗鷗巧克力 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載



本次新包裝「三麗鷗巧克力食玩」於2/7起在全台7-ELEVEN正式開賣，並且配合農曆春節、以及2/14西洋情人節話題，自2/7至3/5還可以享有「第二件六折」限定優惠，不論是過年買回家跟小朋友一起玩、還是送女友當成情人節小驚喜，通通都先買起來。
萬代三麗鷗巧克力 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
萬代三麗鷗巧克力 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

 

三麗鷗巧克力食玩

上市日期：2024/02/07
售價：59 元
販售通路：全台7-ELEVEN門市
優惠活動：2024/03/05前享第二件六折。

 

 

 

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