八里最新海景秘境正式開放！位於淡水左側八里，相較於右岸的淡水更多了一絲愜意感，為了讓新北市民週末假期有新去處，去年特意推動「淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫」，將左岸進行大規模的重整，今日八里海世界平台搶在春節連假前免費開放，揪大家到此望山、看海享受都市中難得的愜意。
重新整頓淡水河左岸的閒置空間，為遊客打造全新休憩的觀海平台，此次以「還地於自然、大樹好呼吸」概念進行設計，以減法景觀營造的方式，將以往過多硬體設施及不透水鋪面全數拆除，還給大家一個綠意空間。一旁大榕樹下的停車空間也進行改建，加入健康伸展的設施，讓大家在樹下一邊遠眺大屯山、淡水河、關渡大橋的美景、一邊舒展身體，達到身心靈的放鬆。
周邊欒樹也設置木平台，到此處可以坐在平台上聽著浪花聲、望著青山綠水發呆一下午。建議大家搭乘公車到「關渡大橋一」下車，又或是騎行八里左岸自行車道也能經過此處稍作休憩。今年上半年度也將陸續有尚有「林蔭樹海漫步道」及「米倉打石地景公園」完工，將串連整條八里左岸打造新北人最愜意的新秘境。
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八里海世界平台 交通資訊
1、建議民眾可以搭乘580、583、704、704區間車、838、857、880、883、947、963、963公車，於「關渡大橋一」站下車。
2、google map搜尋「海世界觀景台」，利用行車路線功能，導航指引。