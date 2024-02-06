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送花給那個她！統一集團「空運玫瑰花」7大販售通路攻略，7-ELEVEN、康是美玫瑰花179元、加購優惠99元起。

2024-02-06 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：統一集團 人氣：433
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編輯 張人尹

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送玫瑰花給你心裡那個她！送花傳情是經典不敗的老派浪漫，每到情人節，總是煩惱怎麼買花、怎麼訂花，這次統一集團特別集結旗下7大品牌，在門市就開賣限量「進口空運玫瑰花」單支179元起，無論是星巴克、康是美、還是巷口的7-ELEVEN，通通買得到，讓你隨時隨地耍浪漫，不怕告白錯過時機。

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統一集團「進口空運玫瑰」販售通路 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
超商營業時間調整 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

這次統一集團特別引進來自哥倫比亞、厄瓜多的玫瑰花，特別精選「經典紅色玫瑰」並且以全程低溫保鮮運送、保留花瓣豐富、飽滿的花朵。每朵玫瑰花皆採用特別設計的包裝，以白色及閃耀的金粉色系組合，讓人送禮最有儀式感。
統一集團「進口空運玫瑰」販售通路 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

統一集團看準情人節的玫瑰花需求，特別自2/12起，陸續於7大品牌「7-ELEVEN、康是美、統一時代百貨台北店、高雄夢時代、BEING sport、BEING fit、星巴克、CupiCho丘彼巧全球精品巧克力專門店」門市推出空運玫瑰花，單支售價179元，在各品牌還有獨家「加價購、滿額贈」優惠，指定消費滿額直接送你玫瑰花。
統一集團「進口空運玫瑰」販售通路 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
 

統一集團「進口空運玫瑰」販售通路
7-ELEVEN進口空運玫瑰

販售日期：2月12日起
販售方式：「進口空運紅色玫瑰花」單支售價179元。
優惠活動：凡購買情人節鮮花可享愛頓博格貝禮斯酒心心型巧克力加價購$79元/款(原價$99)、CupiCho戀戀愛心巧克力禮盒加價購$520元/款(原價$560)。
 

康是美 進口空運玫瑰

販售日期：自2月13日至2月15日止
販售方式：「進口空運紅色玫瑰花」單支售價179元。
優惠活動：
全店滿額1,000元可享有99元加購優惠。
全店滿額2,000元即可獲贈玫瑰花乙支。
 

統一時代百貨台北店 進口空運玫瑰

供應日期：自2月13日至2月14日止，
活動方式：
1、統一時代百貨台北店全館化妝品/飾品指定櫃位消費滿3,000元，贈送「進口空運紅色玫瑰花」乙支。
2、全館消費累計滿1,000元，即可以99元加價購「進口空運紅色玫瑰花」乙支。
 

夢時代購物中心/統一時代百貨高雄店 進口空運玫瑰

供應日期：自2月14日起，
活動方式：
1、全館指定櫃位消費滿3,000元即贈送「進口空運紅色玫瑰花」乙支。
2、全館指定櫃位消費累積滿1,000元，即可以99元加價購「進口空運紅色玫瑰花」乙支。
3、現金直購價179元/支。
 

BEING sport、BEING fit 進口空運玫瑰

供應日期：自2月12日至2月14日止
活動方式：
1、「進口空運紅色玫瑰花」直購價179元/支，
2、新會員購買一個月會籍520元即贈玫瑰花乙支。
 

星巴克 進口空運玫瑰

供應日期：2月14日
活動方式：至門市單筆消費滿1,314元即可獲得「進口空運紅色玫瑰花」乙支。
 

CupiCho全球精品巧克力專門店 進口空運玫瑰

供應日期：2月12日起，
販售方式：「進口空運紅色玫瑰花」單支售價179元。

詳細活動規範及供應情形，依 各品牌 官方公告為準。
統一集團「進口空運玫瑰」販售通路 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

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