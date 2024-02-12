過年走春就是要拜財神、求新的一年財運滾滾來！窩客島這次網羅北中南11間超靈驗財神廟之外，什麼時間拜、怎麼拜、要拜什麼供品，也是每年大家都在問的重要事項。想財富自由就一定要先看完這些小撇步，讓你新年發大財。





拜財神最佳時間、流程

除夕晚間11點至初五皆為拜財神最佳時間，可以親自到財神廟參拜，又或是在自家門口也行。

1、右進左出、切勿踩踏門檻。

2、供品和金只需整齊擺放在供桌前。

3、從外到內跟著廟方指引順序參拜，不可以跳過主神直接找財神爺。

4、詳細報上姓名、地址和準備什麼供品後。再向財神爺詳細告知今年目標或是解惑問題。

5、等線香燒到一半之後，才可拿回供品、燒金紙。

6、部分廟方會發放錢母、發財金，切記不可以花掉，建議存在流通戶頭中，才可以錢滾錢。並且要有借有還。



拜財神供品建議、禁忌

金紙：刈金、壽金、土地公金、五路財神金、甲馬金等。

水果：準備 3～5 種水果，但空心的、或有諧音的水果不宜。如：蓮霧（空心漏財）、蘋果（諧音貧果）。

零食：因為財神爺嗜甜，可以準備甜的零食或糖果，但要注意不可準備酸苦辣的食物或酥類（諧音輸）。





新北財神廟：中和烘爐地

位於南勢角山上的「烘爐地」，不僅是欣賞大台北夜景的約會聖地，更是北台灣求財超旺的土地公廟，由全台最大尊福德正神坐鎮，再慢步爬上石梯參拜。祭拜完正殿的福德正神之後，別忘了摸摸土地公金身，摸鬍鬚、元寶、拐杖，分別代表求福氣、求財富和求權位。再去財神殿參拜五路財神，踏過半13盞燈去霉運、到福門敲鐘祈福、再到聚寶盆前換錢母保平安。廟方也準備土地公開運招財包，只需銅板價就能領取。



中和烘爐地

地址：235新北市中和區興南路二段399巷160-1號





▲圖出自窩客島站內部落客「艾妮可」。



台北財神廟：北投關渡宮

北台灣最大的媽祖廟「北投關渡宮」，從康熙51年至今是許多信眾心中的寄託。而之所以被評為全台最夯的財神廟，其原因是正殿後方的「財神洞」，供奉天官大帝、文比財神、季倫財神、武明財神和萬山財神等各路財神爺，也吸引許多政商名流來拜拜祈求財運順遂。參拜時可以觸摸神像的金銀財寶，將財運引導自己身上。



北投關渡宮

地址：台北市北投區知行路360號





新北財神廟：金山五路財神廟

以一句「北金山，南竹山」和南投竹山齊名的「金山五路財神廟」，是被譽為北部最純的財神廟，據傳是因為是座落在風水極佳的財穴「虎耳穴」上，故而靈驗。廟方主要供奉五路財神，最大特色就是有財寶袋、開運錢、文武財氣「求財三寶」，透過三寶中的開運錢，向財神爺擲杯介發財金，一次聖筊就能借100元、最多可借300元開運錢。並且首創永遠不會催收帳款的財神銀行，審查手續以擲筊決定。記得要再向陪祀的濟公禪師參拜，將法扇過爐往自己身上輕拍趕走窮氣、晦氣。



金山五路財神廟

地址：新北市萬里區公館崙52之2號

營業時間：8:00-19:00





▲圖出自窩客島站內部落客「海綿飽飽的鳳梨城堡」。



新北財神廟：板橋慈惠宮

因為郭台銘而聲名大噪的板橋慈惠宮，除了正殿供奉媽祖，左偏殿的文財神比干和五路財神，以及二樓的武財神關聖帝君及文財神文昌帝君等坐鎮下，成為信徒心中超靈驗的財神廟。參拜完後，記得摸一下殿前的金元寶招財，過年期間也將發放發財金，信眾可以趁過年走春到訪板橋求個好財運、討個好彩頭。



板橋慈惠宮

地址：新北市板橋區府中路81號







桃園財神廟：桃園海福宮

桃園人發大財就靠桃園蘆竹海福宮！每年初一至初五期間，都會舉辦開春迎新求金雞母活動，每天早上九點至中午十二點期間，只要連續三個聖杯，就可以請回金雞母，放在家中坐鎮祈求新的一年財運連連。另外，去年求得的金雞母也別忘了回鑾，只要將金雞母交還給廟方，便贈送限量琉璃聚寶盆、琉璃小元寶，繼續為大家招財運。



桃園海福宮

地址：桃園市蘆竹區濱海路一段499號







台中財神廟：武德廣天宮

全世界首座財神爺金身就在台中武德廣天宮，建立於民國73年的「台中廣天宮 財神開基祖廟」，是中部香火超旺的財神廟之一，供奉的主神「趙公明」，便是全世界第一座擁有金身的財神爺，在廟中可以求得黃金發財蛋，品嚐時剝去蛋殼象徵著屏除厄運，吃下發財蛋則是代表招來好運，在年節期間成為人氣朝聖景點。



台中廣天宮

地址：台中市北屯區遼陽五街131號







南投神神廟：竹山紫南宮

說到求財最旺的廟宇絕對少不了南投竹山紫南宮，平常香火就非常旺的竹山紫南宮，到來春節更是一定要來參拜、求新年順利發大財。走之前別忘了向神明借發財金，需要擲出聖杯才可以求取，借了發財金之後記得隔年一定要來還願，才能保佑每一年都能財運滾滾來。而借到的發財金只能當作「錢母」錢滾錢越多，千萬不要不小心花掉。



南投竹山紫南宮

地址：南投縣竹山鎮大公街40號







南投財神廟：中寮石龍宮

拜財神竟然是拿泡麵來拜！隱藏在南投中寮鄉的「中寮石龍宮」，據傳是早期賽鴿的中心點，在當時等待賽鴿飛回來的過程中，有人帶著泡麵在此品嚐，竟然意外賺到大筆獎金，故而謠傳這間土地公很喜歡吃泡麵，久而久之廟前就變成泡麵山的特殊景象。許多信徒都會帶著泡麵上山祈求財運，再現場隨意領取其他泡麵吃。



南投中寮石龍宮

地址：南投縣中寮鄉龍南路303-9號





▲圖出自窩客島站內部落客「章魚娜娜」。



南投財神廟：埔里寶湖宮天地堂地母廟

曾被評為是春節最想到訪廟宇第六名的「埔里寶湖宮天地堂地母廟」，以獨特的青瓦藍廟宇建築聞名，主神供奉地母尊佛、瑤池金母、天上聖母等神明，因為「有土斯有財」的說法，有信中認為虔誠參拜地母娘娘也能祈求好財運，廟中也提供補庫金、蓮花燈等儀式，為信眾增添好運，可以趁著春節連假到訪南投埔里，不僅可以求財、還能眺望埔里市區。



埔里寶湖宮天地堂地母廟

地址：南投縣埔里鎮枇杷路94號





▲圖出自窩客島站內部落客「鄭小柔Charlene」。



雲林北港財神廟：北港武德宮

堪稱是台灣祖師爺級別的財神爺「北港武德宮」，各地財神爺基本上都是從此處分靈出去，更是被稱之全球武財神總廟，是被譽為台灣規模最大、香火最盛的財神廟之一。其靈驗故事更是不少，廟方也曾透露有上市公司老闆問事，以21字籤詩為他解決10億元的難題。



北港武德宮

地址： 651雲林縣北港鎮華勝路330號





▲圖出自窩客島站內部落客「老莫 Say透透。踅透透。」。



屏東財神廟：車城福安宮

曾經榮登網友票選最靈驗財神廟「屏東車城福安宮」，開廟至今已超過300年歷史，採用北方宮殿式三進六層樓的建築，為東南亞最大的土地公廟，土地公身上掛滿金牌之外，就連廟宇內部也是金碧輝煌。而特殊設計八角金爐更是有神明點鈔機稱號，只要將金紙放在爐口，金爐就會一張張的吸入，彷彿是神明在點鈔般，吸引大批信眾前去朝聖。



車城福安宮

地址： 屏東縣車城鄉福安路51號



