過年期間出遊、一定要記得帶著隨生衛生紙，不論何時何地都可以讓自己乾乾淨淨、清清爽爽。舒潔 X 迪士尼Ufufy隨身新裝，要讓衛生紙不只是好擦、更要可可愛愛。精心挑選大人小孩都喜愛的米奇米妮、奇奇蒂蒂、小熊維尼與小豬、小飛象等7大經典人氣角色，化身圓滾滾又軟綿綿的雲朵外型，躍上舒潔隨身面紙系列包裝，搭配粉嫩馬卡龍色系，就像棉花糖般軟萌甜柔，一秒讓人融化。



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這一次搶先全台推出「舒潔X迪士尼Ufufy」新裝限定系列，以迪士尼經典角色搭配戀愛甜粉、天空湛藍、蜜桃粉橘和嫩芽暖綠等夢幻配色，雲柔包裝一上架就擄獲無數少女心。充滿輕飄飄雲朵感的迪士尼角色，就像細緻親膚的舒潔面紙碰觸肌膚般地柔軟。童趣感十足的「舒潔X迪士尼Ufufy」新裝限定系列，讓粉絲一秒淪陷，直呼趕緊手刀買爆，萌翻2024一整年。





並且，舒潔品牌貼心精選袖珍包面紙、紙手帕、旅行包等三款民眾外出常備的個人隨身清潔紙品，讓萌感爆棚的迪士尼雲朵系列Ufufy經典角色躍上包裝，讓粉絲隨時隨地都被圓潤呆萌的超人氣角色包圍，無時無刻都可可愛愛，療癒感爆棚，全系列收藏除了滿足蒐藏慾之外，還能依心情挑選不同款角色包裝產品，將隨身清潔做好做滿，更為生活增添活潑趣味。







舒潔X迪士尼Ufufy 買一送一

各大實體賣場即日起將陸續推出「買一送一」促銷方案，另外MOMO、PChome、蝦皮等線上購物平台除了推出「買一送一」優惠之外、也將推出「箱購超值優惠價」等全年最吸睛促銷方案，迪士尼鐵粉現在就把握機會手刀一次收服超萌超療癒的「舒潔迪士尼Ufufy」新裝限定全系列吧。

詳細促銷方案內容與期間須以通路公告為準；商品零售價格皆由通路獨立決定