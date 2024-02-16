巧克力控又要幸福滿點了！來到日本旅行，大家一定都會前往當地超商挖寶，把限定的美味甜點通通帶回飯店當點心，如果你近期剛好在日本，更是千萬別錯過新登場的6款「極濃系巧克力甜點」，自從1月底上市到現在，短短半個月就被日本網友搶到缺貨再補貨，從爆漿巧克力泡芙、濃厚生巧克力夾心再到超奢華的巧克力聖代，每一款都是甜蜜又邪惡的熱量來源，巧克力控記得別認錯包裝，一口氣嚐遍這些限定美味吧。



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▲圖片來源／株式会社ファミリーマート



極濃巧克力泡芙

日本超商經常會推出跨界聯名食品，成功吸引不少消費者前往搶買，不過日本全家最新一波共6款的「極濃系巧克力甜點」則是從2020年以來每年會固定推出的自家原創甜點，特點在於這些甜點都統一使用厄瓜多產的巧克力作為原料，打造出特別香醇又濃郁的口感，至今才推出4年就已經創下突破3,600萬份的驚人銷量，因此今年1月底一上市，毫不意外又成為近期日本全家的熱賣商品。領軍主打的「極濃巧克力泡芙」，內餡毫不客氣使用了巧克力鮮奶油，外皮也淋上了滿滿的巧克力醬，略顯奢華的外觀其實相當平價，一個含稅210日圓就能入手。

▲圖片來源／株式会社ファミリーマート



濃厚生巧克力夾心

「濃厚生巧克力夾心」則是由兩片香脆的可可餅乾，中間厚厚的夾心則是將生巧克力、巧克力奶油與北海道鮮奶油混合而成的超邪惡內餡，每吃一口都能感受的芬芳的巧克力味道在口中炸開，雖然熱量爆表，但巧克力控錯過這款真的會相當扼腕。

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5層香濃巧克力蛋糕

在本次6款新品當中，價格最高的就是這款「5層香濃巧克力蛋糕」，顧名思義是由巧克力甘納許、巧克力慕斯、厄瓜多巧克力醬和巧克力海綿蛋糕所交疊組成的5層濃郁巧克力蛋糕，最上層再撒上巧克力片作為點綴，口感豐盛的一道精美巧克力甜點就這麼完成了。

▲圖片來源／株式会社ファミリーマート



巧克力聖代冰淇淋

外表看似漆黑的「巧克力聖代冰淇淋」，是使用厄瓜多特製的巧克力，打造出的多層次巧克力聖代，據說吃起來會有多種不同的巧克力口感，就等著巧克力控和冰控們來開箱嚐鮮了。

▲圖片來源／株式会社ファミリーマート



巧克力酥皮蛋糕

吃起來紮實又略為酥脆的「巧克力酥皮蛋糕」，製作祕辛在於巧克力麵團當中添加了攪打過的蛋白奶泡，所以表皮才會看起來有些光滑、吃起來卻是既酥脆又醇厚，奶香味濃到讓人一口氣就想連吃3個。

▲圖片來源／株式会社ファミリーマート

巧克力爆量餅乾

別看「巧克力爆量餅乾」的外表好像比起其他5款更為樸素，其實在製作過程中，使用了發酵奶油和相當大量的厄瓜多巧克力，只要咬一口就能知道這款點心的爆發力，絕對讓巧克力控滿意到不行、讓你再也不敢小看小餅乾的威力。

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2024日本全家 「厄瓜多巧克力甜點」

販售日期：即日起至2024年2月19日

販售地點：日本全國全家便利商店

售價：

極濃巧克力泡芙：210日圓

濃厚生巧克力夾心：268日圓

5層香濃巧克力蛋糕：390日圓

巧克力聖代冰淇淋：348日圓

巧克力酥皮蛋糕：248日圓

巧克力爆量餅乾：278日圓

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