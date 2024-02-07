鮮奶茶控、咀嚼控都會愛上！康青龍很懂大家愛喝什麼，推出全新療癒戲「厚黑特調飲料」，鐵觀音鮮奶茶、Q彈黑糖粉粿及雙色熊貓珍珠碰撞出新火花，推出「熊貓粉粿鮮奶茶」、「熊貓珍珠鮮奶茶」兩款新品，加超滿的配料大大滿足咀嚼控，並在2/14前推出第二杯半價優惠，等於加38元再多一杯揪人一起喝。







以茶味濃厚的南投鐵觀音為基底製成的鮮奶茶，並加入濃郁黑糖特調出甜香而不膩的滋味，有經典珍奶組合「熊貓珍珠鮮奶茶」，也有加入全新配料黑糖粉粿「熊貓粉粿鮮奶茶」，於2/14前，在官方龍來訂線上點餐推出限定優惠，領券即可享有「熊貓粉粿鮮奶茶(Ｌ)」第二杯半價優惠，不僅有優惠喝，還可以免等待快速取飲料。



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康青龍鮮奶茶新品

熊貓粉粿鮮奶茶 M 65元、L 75元（僅限冷飲)

熊貓珍珠鮮奶茶 M 60元、Ｌ 70元



康青龍優惠

1、即日起～2/7：龍來訂限定，「這批很純」系列買五送一。

2、2/1~2/14：龍來訂限定，領券享「熊貓粉粿鮮奶茶(Ｌ)」第二杯半價優惠。

3、2/1~2/14：康青龍門市購買任一飲品，以悠遊付或悠遊卡支付，免費贈送龍年限定紅包袋1組。



康青龍x小子聯名優惠

2/1起至康青龍門市購買任一飲品，即可免費獲得賀歲大片《小子》「早場優惠券」，購買兩杯即可獲得2張，以此類推。