這個組合真的是強到讓人春節都想吃一口！為了讓台中人可以品嚐到高雄的美味德州風味煙燻肉料理，Celebrate BBQ特別於2024年二月快閃台中PARK2草悟廣場，帶來了全新美食快閃櫃位，將重達500磅的德州煙燻爐運來台中，要讓台中人和台中的遊客，能夠近距離感受到德州煙燻料理的魅力。
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這一次Celebrate BBQ除了帶來原本熱銷的人氣「牛胸腹青醬漢堡」外，更推出了多款煙燻系列商品，這次還攜手知名的「Ivorish生吐司」，製作獨家圓形生吐司及香濃奶油風味布里歐推出「手撕豬蜂蜜生吐司堡」、「嫩雞奶油布里歐」也帶來極限量隱藏版兩款「霸王牛肋排BBQ漢堡——安格斯帶骨牛肋排」、「雞肉起司醬玉米脆片」每日僅有二十份，售完為止。
同時，為了完美配合這些煙燻料理，Celebrate BBQ特別與「臺虎精釀」一同入駐PARK2 草悟廣場，讓煙燻肉品完美搭配精釀啤酒。在春節期間，顧客不僅可以享受到美味的德州煙燻，還能夠品嘗到精釀啤酒的獨特風味，無論是肉食愛好者，還是尋求新奇美食體驗的食客，都能在德州風味的煙燻香氣中，大口吃肉、大口喝酒，享受這個冬日裡最熱情的美食盛宴。
Celebrate BBQ x 臺虎精釀 草悟廣場快閃店活動資訊
地點：PARK 2草悟廣場
日期：2/3（六）~2/29（四）；過年公休時間2/9（五）、2/10（六）
營業時間：
平日（週一～週五）18:00 ~ 24:00 ；假日（週六日、國定假日）12:00 ~ 24:00
Celebrate BBQ x 臺虎精釀 限定菜單
牛胸腹青醬漢堡+薯條 NT$280
手撕豬蜂蜜生吐司堡+薯條 NT$250
嫩雞奶油布里歐+薯條 NT$250
極限量隱藏版霸王牛肋排BBQ漢堡（每日限量20份）
安格斯帶骨牛肋排（一根／八盎司）NT$680
極限量隱藏版（每日限量20份）
煙燻雞肉起司醬玉米脆片+薯條 NT$250