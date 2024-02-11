農曆新年傳統習俗「大年初二回娘家」，出嫁的女兒在這一天回娘家，單身的人則會在初二這一天「拜月老」祈求好姻緣。窩客島特別整理「大年初二回娘家、拜月老」的習俗與禁忌，無論是已經結婚、或是單身，初二這一天都避免踩到禁忌，避免壞了運勢、又壞了姻緣。



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初二回娘家習俗

1、習俗上大年初二，女兒會帶著老公、小孩一起回到娘家，以「客人」的身份探望父母。



2、女兒是客人，不可以不請自來，習俗上會由娘家派男子（母舅）登門邀請女兒回娘家作客，現今也有人改成「打電話、傳訊息」邀請女兒回家。



3、回娘家時女婿要帶「伴手禮」表達孝敬父母的心意，也表示自己在夫家生活的很好，讓父母安心。





初二回娘家禁忌

1、古時以夫家為重，因此一定要等到初二（或初二之後）才可以回娘家，大年初一不可以回娘家。



2、初二以「客人」身份拜訪，因此不可以在娘家幫忙洗碗、打掃，避免娘家漏財、財運不佳。



3、回娘家要在傍晚前就離開，不可以在娘家過夜，避免女兒將娘家「吃到底」，使娘家變窮。





初二拜月老習俗與禁忌

民俗上「初二拜月老，明年回娘家」，所以初二許多信眾認為初二這天拜月老會特別靈驗。



初二「拜月老禁忌」與平時拜月老需注意事項相同：

1、不可以帶傘，避免諧音「散」。



2、不要戴帽子，月老會看不清楚你的臉。



3、喝結緣茶不可以吹，會把緣分「吹散」。



4、記得先拜天公，不要直衝月老、只拜月老。

