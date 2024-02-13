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不迎神，就初四了阿北！大年初四接神日「迎灶神、迎財神」習俗禁忌要知道，忌小氣、忌吵架，初四才不會出事。

2024-02-13 文字：編輯 張人尹 綜合報導 攝影：編輯 張人尹 人氣：538
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編輯 張人尹

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有人說，大年初四迎財神，其實初四在習俗上是「接神日」，初五才正式迎財神。另一種說法是初五開市，所以在初四晚上就先「迎財神」，祈求開工大吉。不管要迎神、接神，窩客島都幫你整理了「初四迎神習俗禁忌」，迎神做對了，2024才能旺一整年。

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初四接神日「迎灶神、迎財神」習俗禁忌 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

初四「迎灶神」要準備什麼

1、大年初四是眾神重臨人間的日子，稱為「接神日」，並且習俗有「送神早，接神晚。」的說法，也就是送神要一大清早，而接神在下午也不遲。

2、通常初四「迎神」是迎家中灶神，初五開市才是「迎財神」。

3、大年初四「迎灶神」可在廚房、或自家神龕。灶神喜歡吃甜的，可準備年糕、發糕、糖果、麻粩、寸棗、生仁糖、冬瓜糖，而茶水可以用甜茶。金紙則準備壽金、刈金、土地公金、五路財神金。
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初四、初五「迎財神」要準備什麼

1、大年初五「迎財神」建議一早進行，可以在早上5-7點，公司行號開工則多在9-11點。

2、迎財神需準備三牲、五果等供品，因爲財神愛吃甜，也可以多準備發糕、冬瓜糖等。

3、在家裡，可以打開窗戶或大門向外祭拜。商家澤可以帶著香燭分別從「東、西、南、北、中」5方位的財神廟去恭請，每接一路財神就在門前放一串百子砲，待儀式結束後，依序向各路財神行禮敬拜。
初四接神日「迎灶神、迎財神」習俗禁忌 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
 

初四迎神家中禁忌

1、不可以出遠門：傳說初四有「灶王爺」會回來查戶口，不可以出遠門，可以放鞭炮迎接。

2、廚房不可以髒亂：廚房也要保持整潔，不可堆積雜物，也不可以有剩飯剩菜。

3、不可以吵架：不可在廚房罵小孩或爭吵，以免灶神生氣。

4、不可以小氣：對家人、朋友、親戚如果太小氣，財神就會遠離你。初四接神日「迎灶神、迎財神」習俗禁忌 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

 

 

 

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