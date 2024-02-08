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台鐵很會賣便當！新北平溪天燈節限定「祈福便當」2/15-2/25限量販售，便當控一定不能錯過的必吃限定便當。

2024-02-08 文字：編輯 李維唐 圖片：臺灣鐵路公司 人氣：153
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編輯 李維唐

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台鐵的本業是不是「賣便當」不重要，重要的臺鐵公司與新北市政府觀光旅遊局共同推出的「祈福便當」一定不能錯過，為了推廣新北市「平溪天燈節」，將於2/15-2/25推出期間限定祈福便當，每日限量100個，售完為止。 

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台鐵「祈福便當」

臺灣鐵路公司表示平溪天燈節曾獲選「此生必遊」經典節慶之一，並於2/17、2/24登場，今年適逢元宵節，臺鐵公司臺北餐旅分處(七堵)特別以冬季食材入菜，打造符合新春、元宵氣氛的便當。主菜為梅干焢肉，使用梅干菜和五花肉一起煨煮，完全吸附豬肉脂香，再慢火燉出口感溫潤、入口即化的鹹香好滋味，非常下飯。

同時，搭配蒸枸杞山藥、辣豆瓣炒箭筍等多樣化的配菜，食材採用在地原生種山藥，口感紮實Q彈，以及台灣特有種蔬菜箭筍。並且選用口感鮮嫩的蘆筍入菜，必定讓旅客回味無窮。又活動適逢過年期間天氣寒冷，特別以養生滋補的黑麻油製作麻油雙菇。希望顧客吃出健康和體會臺鐵的用心。
台鐵「祈福便當」




 

台鐵「祈福便當」販售資訊

預計販售：於2月15日開始販售
販售通路：臺北、松山、南港等三處夢工場
建議售價：每個售價為150元，每日限量100個，販售至2月25日止，售完為止。

 

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台鐵 便當 祈福便當
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