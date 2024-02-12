終於等到初三耍廢日！農曆過年忙完除夕、初一走春、初二回娘家，基本上該忙得都忙完了，剛好初三為赤狗之日，季會外出拜年、走春，也不宜太早起床沖煞到赤狗。所以初三又被戲稱為耍廢日，宅在家追甄嬛傳馬拉松剛剛好。同時，初三當天也有「掃帚日」之稱，拿著掃帚根據習俗做，就可以掃去灰塵、凝聚財氣，在新的一年財源滾滾。



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初三習俗聚財小撇步要知道

1、餓鬼日

在舊俗中被稱為「餓鬼日」的初三，不宜到親友家拜訪。但流傳至今此習俗已漸漸被新世代想法取代，依然可以和親友到處走訪。



2、掃帚日

初三別忘了拿著掃帚「由內向外」掃掉出一、初二留下來的灰塵，此舉有「聚財」的功用。



3、老鼠娶親、老鼠分錢

民間傳說，初三晚上是老鼠娶親的日子，建議大家要早點熄燈睡覺，以免吵到鼠輩。另一說法「老鼠分錢」為古時會在家中角落撒上米粒、糕餅渣，和老鼠共享整年的豐收。





初三禁忌不准早起、不外出、不吃米飯

1、赤狗日：

大年初三又被稱之為「赤狗日」，據傳是女媧在這天捏出的狗，象徵著不吉利的「熛怒之神」，不宜外出拜年、會容易和人起口角。在這天建議好好早上補眠睡到飽，晚上也不適合熬夜要早睡。



2、不吃米飯

在漢人習俗中初三為「穀子生日」，為了表示敬意、期盼來年豐收，在初三這天會禁止吃米飯，免得得罪米神招罰。



3、不適合恩愛行房

如果在這天行房，女生恐會血氣不足，也可能會觸怒「赤口(憤怒之神)」導致夫妻產生口角。



