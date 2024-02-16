桃園人、高雄人準備當刁民！不管開多少分店，都照樣大排長龍的「刁民酸菜魚」，以獨家配方、比臉盆還巨的酸菜魚，掀起台灣酸菜魚熱潮的話題名店，如今繼發源地台中以及台北開設分店之後，於近日鬆口將首度南下至高雄以及桃園地區展店，讓桃園人、高雄人都期待不已、瘋狂敲碗快開幕。
刁民酸菜魚最新分店位於台北西門町，即便是平常日中午也依然大排長龍，開幕近一個月來客數便衝破3萬人次、營業額直逼2,000萬，可見其人氣。其原因在於以長時間熬煮的招牌龍骨高湯為基底，加入以獨家發酵漬液而成的秘罈醃製台灣酸菜，並嚴選肉質緊實滑順的烏鱧魚片，再結合黃金泡椒的辛香辣，上桌前用辣椒、白芝麻、蒜末特製的熱油爆香，酸爽夠味、直徑52公分比臉盆還大的大份量酸菜魚，直接擄獲一票老饕。
另外，還為不吃辣的饕客提供「初戀番茄魚」，以羅宋湯作為發想，大量的牛番茄、洋蔥、芹菜、蘿蔔、羅勒和龍骨高湯一起熬煮，並添加秘密武器「話梅」將整鍋香氣的層次拉滿。每一鍋都可以再加價加入喜愛的食材進去，推薦大家必點新菜「完美蝦滑」，是用90％白蝦高比例蝦漿製作而成，超Ｑ彈。經典必點「沙漏酥魚皮」旁邊放上小沙漏將其泡在鍋中慢等1分鐘就能吃到吸飽湯汁又帶有微酥口感的魚皮。
近日刁民酸菜魚透露，今年將持續展店計畫，預計先跨足高雄地區，目前已鎖定在高雄漢神百貨周邊商圈，替逛街人潮帶來全新的用餐選擇。也在桃園積極找尋合適店面，希望讓更多人可以品嚐到刁民的美味。若是等不及的話，就先到刁民酸菜魚線上商城買冷凍包，神還原的酸菜魚比店內更便宜。
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刁民酸菜魚線上商城
網址：https://diaominasia644.shoplineapp.com/
售價：
秘罈酸菜魚5入組 原價2,990元、特價2,840元
秘罈酸菜魚10入組 原價5,980元、特價5,380元
酸菜雪花牛3入組 原價1,794元、特價1,734元
番茄雪花牛3入組 原價1,794元、特價1,734元
自由混搭5入組 原價2,990元、特價2,840元
酸菜魚、番茄魚自由混搭8入組 原價4,784元、特價4,304元
酸菜雪花牛、番茄雪花牛自由混搭3入組 原價1,794元、特價1,734元
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