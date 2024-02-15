不說真的不知道，台北公館竟然有親山步道！在紛擾的都市中想要找到一處放鬆之地，可以說是難上加難，而位於台北公館竟然藏有超紓壓的親山步道「小觀音山木棧道」，從捷運公館站出站步行10分鐘，是許多老台北人都不知道的舒壓秘境，撐過年後開工日就來去踏青散步。
串連公館商圈、寶藏巖國際藝術村與自來水園區等景點的小觀音山木棧道，可從有著精緻庭園景觀水源町公園進入，全長460公尺的小觀音山木棧道，步道平緩容易步行，沿途有著豐富的生態景觀，是老少皆宜的散步景點。
在中段設有香楠平台和金檀木座椅，綠蔭林木圍繞的平台讓人忘卻塵囂之餘，也提供生態解說牌，了解在地自然。夜間的棧道沿線也採用友善生態的低照度LED生態照明，以避免光源直接照射，同時達到友善安全、生態共生之效益。
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台北公館小觀音山木棧道 交通資訊
捷運路線：搭綠線松山新店線至公館捷運站1號出口出站後步行約10分鐘。
公車路線：搭0南、1、52、109、125區、208(含區)、236區、251(含區)、252、253、254(含區)、278(含區)、280、284、311、505、530、606、643、644、648、660、673、675、676、849、895、907、綠11、綠13、棕12、棕22、羅斯福路幹線、1728至捷運公館站下車後步行約10分鐘。
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