新店人注意，又有新的吃到飽「江陵阿嬤」開到新店了！以首創韓式豆腐鍋吃到飽為主打的「江陵阿嬤」，498元超平價吃到飽首號店在西門町開幕至今便造成排隊搶吃的人潮。如今傳出要二號店直攻新店，在捷運新店站上開設分店，為新店人帶來最韓的道地美味。
創辦人為了將兒時阿嬤手做豆腐的美味傳承下去，特意開設的「江陵阿嬤韓鍋料理吃到飽」，為首次以韓式嫩豆腐鍋為主的吃到飽店，有「經典、泡菜、麻辣、蔬菜高湯」四款湯底，搭上牛肉、豬肉或海鮮主食任選的豆腐鍋，也為素食者提供「菇菇嫩豆腐鍋」，讓人光吃鍋就超滿足。
最讓大家喜愛的莫過於提供約30種料理的韓食自助吧，有涼拌黃豆芽、小黃瓜等常見的小菜之外，也端上台灣少見、成本較高的涼拌裙帶絲、QQ麵、黑麻糊蓮藕等，韓式涼拌醃漬小菜無限吃。熟食區更有DIY特製的韓式六色拌飯、馬鈴薯起司煎餅、空心菜海鮮煎餅、BBQ醬炒牛肉、人蔘雞粥等，到此就能一次品嚐各種韓式料理，成為小資族、韓食控的新歡。
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江陵阿嬤韓鍋料理吃到飽 新店店
地址：新北市新店區北宜路一段16號2樓 (捷運新店站)
預計開幕時間：2024年3月、4月，尚未確認。
江陵阿嬤韓鍋料理吃到飽 售價
售價：每人498元，酌收10%清潔費。
用餐時間：限時90分鐘吃到飽。
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