為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 最新文章 > 美食 > 晶華吃到飽買一送一！晶華懂休了7天「都不容易了」上班日超限時柏麗廳買一送一優惠活動。

晶華吃到飽買一送一！晶華懂休了7天「都不容易了」上班日超限時柏麗廳買一送一優惠活動。

2024-02-15 文字：編輯 李維唐 圖片：台北晶華酒店 人氣：1,772
share
編輯 李維唐

編輯 李維唐

休了這麼多天、再次回到職場，大家都不容易了！晶華酒店為了讓上班族、爸爸媽媽們可以有一點小確幸，特別於「晶華美食到你家」平台推出「好運龍來！開工快閃」限時優惠，即日起至15日晚間6點，不論是全新上市的「晶華牛小排麵禮盒」、還是超高人氣的「栢麗廳自助晚晚餐」都有買一送一的限時優惠。

推薦閱讀：17個開工優惠怒吃！最不意外「星巴克買一送一」、瘋搶「10元畬室巧克力飲」領軍，17個開工優惠慰勞上班族。
2/15上班日 晶華買一送一

這一次最讓人期待的就是超高人氣的「栢麗廳自助晚晚餐」、周一至周四晚間8點後入場可享有買一送一之優惠，相當於每人1,008元即可品嘗到澎派鮮美的各式現流生魚片、握壽司及現切爐烤牛排…等多達上百道晚餐餐期的豐美菜色。
2/15上班日 晶華買一送一

此外，還有宅食族一定要吃的「牛小排麵禮盒」，是晶華人氣新品牛肉麵，內含清燉和紅燒口味各一，兩盒折扣後的優惠價僅需899元。以及長年熱銷的「晶華剝皮辣椒雞湯麵」、「海鮮叻沙麵」…也都推出買一送一限時優惠，每盒只要280元。

還有晶華美食到你家的招牌美食「極上龍蝦鮑魚御膳盒」將整桌桌菜濃縮成一道道精緻小點，包括澎湃的龍蝦米糕、香氣十足剁椒九孔鮑魚、鮮酥的東港烏魚子，七種色香味俱全的佳餚收進一盒餐盒中，首次推出買十送六的優惠，要讓上班族們用最澎派的美食在座位上瓣個開工派對，歡樂迎接上班日。
2/15上班日 晶華買一送一



 

2/15上班日 晶華買一送一

限定通路：晶華美食到你家 https://shop.silkshotelgroup.com/RT
晶華地址：台北市中山北路2段39巷3號


開工限定買一送一優惠總表

栢麗廳週一至週四晚晚餐    買一送一
極上龍蝦鮑魚御膳盒    買十送六
晶華牛小排麵(冷凍)    買一送一
晶華剝皮辣椒雞湯麵    買一送一
晶華海鮮叻沙麵    買一送一
晶華麻辣牛肉麵(冷凍)    買二送一
晶華壽喜燒烏龍麵(冷凍)    買二送一
晶華花椒清燉牛肉麵(冷凍)    買二送一
晶華清燉牛肉麵(冷凍)    買二送一

 

 

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息 
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息 
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#買一送一
morechevron_right
文章關鍵字
買一送一 晶華吃到飽 晶華買一送一
延伸閱讀
17個開工優惠怒吃！最不意外「星巴克買一送一」、瘋搶「10元畬室巧克力飲」領軍，17個開工優惠慰勞上班族。
 編輯 鄭雅之
肉肉控準備開吃！TGI FRIDAYS祭出「豬肋排買一送一」活動，就要逼肉肉控手刀訂位。
 顏爾嫻
TSUJIRI辻利茶舗期間限定「買一送一」！抹茶控把握時間一起來連吃四天吧。
 編輯 李維唐
飲料控先搶買一送一！美式餐廳TGI FRIDAYS挑戰最強飲品買一送一活動，再推肋眼牛排優惠，只有一天不能錯過。
 顏爾嫻
+55元多一份豬排！吉豚屋五月五過端午推出+55「腰內豬排+特調飲品」超值優惠，七天限定「買一送一」超值優惠。
 編輯 李維唐
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up