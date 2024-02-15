休了這麼多天、再次回到職場，大家都不容易了！晶華酒店為了讓上班族、爸爸媽媽們可以有一點小確幸，特別於「晶華美食到你家」平台推出「好運龍來！開工快閃」限時優惠，即日起至15日晚間6點，不論是全新上市的「晶華牛小排麵禮盒」、還是超高人氣的「栢麗廳自助晚晚餐」都有買一送一的限時優惠。



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這一次最讓人期待的就是超高人氣的「栢麗廳自助晚晚餐」、周一至周四晚間8點後入場可享有買一送一之優惠，相當於每人1,008元即可品嘗到澎派鮮美的各式現流生魚片、握壽司及現切爐烤牛排…等多達上百道晚餐餐期的豐美菜色。





此外，還有宅食族一定要吃的「牛小排麵禮盒」，是晶華人氣新品牛肉麵，內含清燉和紅燒口味各一，兩盒折扣後的優惠價僅需899元。以及長年熱銷的「晶華剝皮辣椒雞湯麵」、「海鮮叻沙麵」…也都推出買一送一限時優惠，每盒只要280元。



還有晶華美食到你家的招牌美食「極上龍蝦鮑魚御膳盒」將整桌桌菜濃縮成一道道精緻小點，包括澎湃的龍蝦米糕、香氣十足剁椒九孔鮑魚、鮮酥的東港烏魚子，七種色香味俱全的佳餚收進一盒餐盒中，首次推出買十送六的優惠，要讓上班族們用最澎派的美食在座位上瓣個開工派對，歡樂迎接上班日。











2/15上班日 晶華買一送一

限定通路：晶華美食到你家 https://shop.silkshotelgroup.com/RT

晶華地址：台北市中山北路2段39巷3號



開工限定買一送一優惠總表

栢麗廳週一至週四晚晚餐 買一送一

極上龍蝦鮑魚御膳盒 買十送六

晶華牛小排麵(冷凍) 買一送一

晶華剝皮辣椒雞湯麵 買一送一

晶華海鮮叻沙麵 買一送一

晶華麻辣牛肉麵(冷凍) 買二送一

晶華壽喜燒烏龍麵(冷凍) 買二送一

晶華花椒清燉牛肉麵(冷凍) 買二送一

晶華清燉牛肉麵(冷凍) 買二送一

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