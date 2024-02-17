抹茶控、草莓控久等了！不少抹茶控前往京都旅遊時，都會造訪抹茶名店「伊藤久右衛門」，雖然台灣也有分店，但日本當地才有的季節限定菜單，仍舊吸引許多人特別安排時間前往嚐鮮。最近正值草莓季，日本伊藤久右衛門推出2款全新的打卡系草莓抹茶甜點，從外觀到口味都相當重視細節、而且份量非常澎湃，就是要在新的一年率先滿足所有草莓控與抹茶控的味蕾。
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▲圖片來源／株式会社伊藤久右衛門
1832年創立的京都老牌抹茶專賣店「伊藤久右衛門」，至今已開發了100種以上的宇治抹茶甜點，是日本人與台灣人都非常熟悉的抹茶專賣店，而2024年冬天又在京都各分店推出全新2款草莓抹茶系甜點，首推主打的就是超澎湃的「草莓抹茶聖代」，滿滿一整杯放了不少新鮮的日本國產草莓、Q彈的白玉麻糬、紅豆蜜餡與苦甜參半的宇治抹茶果凍，最頂部還以粉紅色的馬卡龍點綴，打造成紅、白、綠對比相當鮮明的超華麗聖代。
▲圖片來源／株式会社伊藤久右衛門
另一款草莓季限定的甜點則是以小說「源氏物語」為靈感所推出的「源氏物語草莓抹茶甜點盤」，以鬆軟的草莓抹茶生乳捲帶頭領軍，一口氣能吃到宇治抹茶大福、迷你草莓抹茶聖代、宇治抹茶起司蛋糕等美味的抹茶甜點，還另外配上兩球冰淇淋，讓抹茶控直接飽到天靈蓋、完全沒有選擇困難的問題。
▲圖片來源／株式会社伊藤久右衛門
2024 伊藤久右衛門 草莓季新品（販售至2月下旬）
草莓抹茶聖代：1,390日圓（含茶飲為1,790日圓）
源氏物語草莓抹茶甜點盤：1,690日圓（含茶飲為1,990日圓）
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