櫻花系最強伴手禮來了！被譽為蛋捲界LV的「YOKU MOKU雪茄蛋捲」，是許多人到日本都一定要購買的知名伴手禮，酥脆又香濃的奶香口感，就連第一名模林志玲都愛不釋手！除了最基本款又吃不膩的原味以外，日本每到冬春之際還會推出季節限定的「櫻花雙倍巧克力圓餅」，讓超多甜點控都搶破頭，而2024年已經宣布自2月15日起正式開賣，這段期間如果你剛好在日本，不要猶豫直接買下來就對了。
推薦閱讀：巧克力控終於等到了！日本YOKU MOKU「濃厚巧克力雪茄蛋捲」限時回歸，蛋捲外層淋滿「極濃比利時巧克力」，情人節限定手刀快搶。
▲圖片來源／株式会社ヨックモック
東京頂級伴手禮品牌「YOKU MOKU」以香濃唰嘴的招牌雪茄蛋捲，擄獲不少日系甜點控的心，每年一到櫻花季更會推出季節限定的「櫻花雙倍巧克力圓餅」，不只包裝優雅夢幻，略帶粉色的餅乾在製作過程中就混入了櫻花花瓣磨成的粉末，內餡則是加入杏仁調味過的濃郁白巧克力，特別適合在下午茶時光，搭配茶飲一起享用。
▲圖片來源／株式会社ヨックモック
2024年的包裝也沿用了去年的優雅設計，以盛開的櫻花樹和春天的澄澈藍天為主題，10片裝的包裝為紙盒，圖案為一棵矗立在藍天下的櫻花木；24片裝的則是圓形鐵盒，滿開的櫻花彷彿是站在路邊往天空直接仰視櫻花樹的絕美景色；而最澎湃的36片包裝則採長方形鐵盒，內容物包含24片巧克力餅乾、6根原味雪茄蛋捲和6根巧克力雪茄蛋捲，鐵盒上的櫻花樹分別站立在道路兩旁，形成略為壯觀的風景，而且餅乾吃完之後，鐵盒還能用來收藏小型收藏品，因此也是每年很熱賣的款式。
▲圖片來源／株式会社ヨックモック
除此之外，位於東京表參道的青山本店「YOKU MOKU 藍磚咖啡館（BLUE BRICK LOUNGE）」從2月15日起至4月12日這段期將，也將同步提供季節限定的「春色下午茶」，包含每年都會登場的超人氣「櫻花蒙布朗」和春色下午茶套餐等3款甜點，都是櫻花控最近來到東京旅遊時，不能錯過的季節限量甜點。
▲圖片來源／株式会社ヨックモック
日本YOKU MOKU櫻花雙倍巧克力圓餅
販售日期：2024年2月15日〜3月31日
販售地點：日本YOKU MOKU青山本店、日本全國百貨公司、機場專櫃、日本YOKU MOKU官網等
售價：
YOKU MOKU櫻花雙倍巧克力圓餅36入：3,564日圓（官網限定）
YOKU MOKU櫻花雙倍巧克力圓餅24入：2,376日圓
YOKU MOKU櫻花雙倍巧克力圓餅10入：994日圓
青山本店YOKU MOKU 藍磚咖啡館 櫻花季甜點
地址：東京都港区南青山5-3-3
販售日期：2024年2月15日〜4月12日
售價：
櫻花蒙布朗：1,760日圓
春色下午茶套餐：3,520日圓
草莓凍糕聖代：1,980日圓
加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf