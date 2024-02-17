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身分證對中20吃火鍋！千葉火鍋吃到飽「開鍋送日本帆立貝」，加碼優惠「壽星半價、身分證有20打85折」吃鍋先約我。

2024-02-17 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：千葉火鍋 人氣：499
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編輯 張人尹

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約吃火鍋絕對有理由！超高CP值火鍋吃到飽「千葉火鍋」這次特別攜手日本JFOODO，除了推出「開鍋就送日本帆立貝」免費試吃優惠吃之外，再加碼超狂折扣「壽星半價」以及週年慶活動「對中身分證20」打85折優惠，火鍋控現在就能約吃鍋，有優惠、立馬衝。

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千葉火鍋優惠活動整理 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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為了讓火鍋控吃鍋更澎湃，千葉餐飲集團特別與日本JFOODO合作，在2/18起推出「春食帆立 貝加幸福」限定活動，期間內只要到全台千葉火鍋用餐，每位成人開鍋、就送一顆日本北海道帆立貝，吃火鍋搭配新鮮海味，超絕配。
千葉火鍋優惠活動整理 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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千葉火鍋也針對20週年慶，推出火鍋85折優惠，只要身分證數字對中連續數字「20」，用餐享85折優惠，以目前最便宜分店方案459元計算，最低390元起就能吃鍋。除此之外，在3/1-3/31期間，千葉火鍋推出「3月壽星優惠」，壽星本人持VIP卡用餐，整個月都可打5折、沒有VIP卡的壽星也可打85折，約吃鍋很有理由。
千葉火鍋優惠活動整理 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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千葉火鍋優惠活動整理

春食帆立 貝加幸福
活動期間：2024/2/18-3/2（送完為止）
活動內容：活動期間到全台千葉火鍋用餐，開鍋每人就送乙顆「北海道帆立貝」，限量送完為止。

千葉火鍋20週年慶優惠
活動期間：2024/3/1-3/31
活動內容：到全台千葉火鍋用餐，只要身份證ID有連續20數字，用餐享85折優惠。(千葉火鍋、享千葉、新千葉A、B餐適用，優惠不併用)

千葉火鍋3月壽星優惠
活動期間：2024/3/1-3/31
活動內容：3月壽星持VIP卡整月吃鍋5折，一般壽星享85折。
新千葉火鍋持VIP卡A、B餐享85折優惠，享千葉火鍋持VIP卡壽星75折、一般壽星9折。

詳細活動規範及供應情形，依 千葉火鍋 官方公告為準。

 

 

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